Полицейские с поличным задержали за взятку директора одного из департаментов Государственного университета управления .

"Предварительно установлено, что в июне 2020 года между вузом и строительной компанией был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий университета на общую сумму более 44,7 миллиона рублей. За беспрепятственную приемку выполненных работ и своевременную оплату злоумышленник потребовал от подрядчика незаконное денежное вознаграждение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Средства передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тысячи рублей. Во время передачи второй части взятки - более 2,8 миллиона рублей - подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции.

Следователем ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

"В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении фигуранта уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключила Ирина Волк.

Отмечается, что раскрытие коррупционной схемы - заслуга сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и их коллег из Юго-Восточного УВД Москвы.