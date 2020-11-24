Экс-губернатора Ивановской области обвинили в крупной растрате

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, который возглавлял регион с 2005 по 2013 год, был задержан на минувшей неделе по обвинению в хищении. По версии следствия, в бытность губернатором он вместе с бенефициарами агрохолдинга "Продо" увел из бюджета 700 миллионов рублей.

История, которой занимается СК, произошла в апреле 2011 года. Региональные власти тогда решили помочь значимому предприятию "Ивановский бройлер". Оно было главным производителем курятины в области и намеревалось реконструировать птицефабрику. На этот инвестпроект выделили льготный заем - те самые 700 миллионов - через Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Который, в свою очередь, получил деньги из федеральной казны.

Нюанс состоял в том, что бройлерная фабрика не относилась к малому или среднему бизнесу, на помощь которому был ориентирован фонд. Поэтому в устав кредитного учреждения внесли изменения. Следствие полагает, что так было сделано по указке тогдашнего главы области Михаила Меня. Председателем фонда поддержки предпринимательства был вице-губернатор Павел Коньков (позже он стал руководителем региона и занимал этот пост до осени 2017 года).

Заемные средства поступили на счет ОАО "Ивановский бройлер", входившего в ГК "Продо". А уже на следующий день оказались переведены другим организациям холдинга, пояснили в СК.

Птицефабрику же выкупили структуры одного из местных бизнесменов. Через три года после продажи - в 2015-м - она была признана банкротом, и заем возвращен не был, констатировали в Ивановском фонде поддержки малого предпринимательства.

Похищенные средства вернулись в бюджет региона летом 2020 года

Следственный комитет усмотрел в этой коллизии признаки присвоения (растраты) бюджетных средств, совершенного группой лиц в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ. Обвинение предъявлено управляющему директору "Ивановского бройлера" Дмитрию Гришину, Павлу Конькову, а теперь и Михаилу Меню. Им грозит штраф и до 10 лет лишения свободы. Впрочем, срок давности по выбранному составу преступления истекает в следующем году.

Между тем, как сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Ивановской области, похищенные средства вернулись в бюджет летом 2020 года. Группа "Продо" выкупила долг своего бывшего предприятия у фонда поддержки предпринимательства, после чего средства перечислили в областную казну.

- Предприниматели из "Продо" повели себя очень ответственно. И деньги в полном объеме (710 миллионов - это долг перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка) нам поступили, - подтвердил в конце июня губернатор Станислав Воскресенский.

Поскольку сумма не была запланирована в бюджете, ее решили направить на реализацию социально значимых проектов. Провели народное голосование, выбрали девять объектов: детские поликлиники в Иванове, Кинешме, Родниках, Шуе и Фурманове, а также взрослую поликлинику в Тейкове. Кроме того, жители одобрили направление дополнительных средств на замену оборудования в областной детской клинической больнице.