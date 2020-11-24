На XIII Петербургском международном инновационном форуме, который проходит в онлайн-режиме, спикеры заметили, что в период пандемии российская фармацевтика показала высокий результат и способна конкурировать на мировом уровне.

На заре кластерной политики

На заре 2000-х в регионе не шло и речи о создании некоего объединения фармацевтических предприятий. Начало положили в 2006 году открытием российского завода компании Hemofarm (STADA, Германия). Свою роль сыграла и федеральная программа по развитию Обнинска как наукограда. Затем в 2010-2011 годах были подписаны инвестиционные соглашения с компаниями Berlin-Chemie/Menarini (Италия), Novo Nordisk (Дания) и "Ниармедик плюс" (Россия), AstraZeneca (Великобритания), ЗАО "Сфера-Фарм". Помимо крупных инвесторов появились малые и средние инновационные предприятия: группа компаний "Медбиофарм", "Мир-Фарм", "БИОН", "Биофлавон" и другие, нацеленные на разработку и создание новых био- и фармпрепаратов.

Собственно формирование КФК началось в конце 2011 года, в 2012 он был зарегистрирован - опять же одним из первых в России.

Крупные игроки отнеслись к кластерной идее настороженно, сомневаясь в возможном синергетическом эффекте. К тому строительство предприятий порой сталкивалось с совершенно неожиданными вещами. Так, от иностранного инвестора, строящего предприятие, МЧС потребовало сделать бомбоубежище для всех работающих. Мотивировали тем, что в Швейцарии, откуда пришли инвестиции, существует положение, согласно которому каждый мужчина обязан построить бомбоубежище у себя под домом. Лишь благодаря помощи властей удалось убедить, что холодная война позади и что в России можно обойтись без бомбоубежища.

Примечательно, что это был активный диалог между властью и бизнесом, например на инновационном форуме "Фармэволюция" в Обнинске (ноябрь 2012 года). Одним из аргументов в пользу создания фармкластера было лоббирование интересов бизнеса: к единому мнению двух десятков компаний прислушаются скорее, чем к разрозненным выступлениям. Это и продемонстрировали инвесторы на том форуме. Другим ключевым моментом было подписание меморандума между ОАО "Корпорация развития Калужской области" и ОАО "Ростехнологии-Биотехпром" о намерениях создать крупный специализированный логистический комплекс для фармацевтической промышленности. Дело в том, что при завозе фармсубстанции должны находиться в определенном температурном режиме и их надо быстро растаможивать. Кстати, сегодня по проекту "Грузовая деревня" в 15 километрах от Обнинска расположены таможенные посты, которые имеют лучшие показатели в России по скорости растаможивания. А тогда это соглашение выводило регион на новый уровень конкурентоспособности в части привлечения российских и иностранных инвесторов в сфере фармацевтики.

В условиях закрытия границ у российских инвесторов заметно вырос интерес к размещению производства на калужской земле

- Раньше мы конкурировали на уровне налоговых льгот, потом построили индустриальные парки и всем стали предоставлять земельные участки с инфраструктурой, следующий уровень конкуренции, когда создали образовательный центр, подобных которому не было нигде. И, наконец, наличие специализированной логистики - это еще шаг, который отрывает нас в борьбе между регионами за экономическое развитие, за инвестиции, - заметил на тот момент замгубернатора Максим Шерейкин.

Плюс четкая система управления

Особенностью Калужского фармацевтического кластера является то, что он объединяет промышленное производство готовых лекарственных форм, разработку технологий производства препаратов и инжиниринг, разработку, лицензирование и опытное производство оригинальных фармсубстанций, а также услуги по обеззараживанию и утилизации отходов фармпроизводства. Региональный инжиниринговый центр (РИЦ) - единая инфраструктурная площадка в рамках государственно-частного партнерства, созданная для оказания услуг по технологическому инжинирингу малым и средним биофармацевтическим предприятиям региона. Центр работает на базе Альянса компетенций "Парк активных молекул". РИЦ позволяет проектным компаниям уменьшить затраты на НИОКР, значительно сократить сроки разработки, тем самым ускорить выведение на рынок оригинальных фармацевтических продуктов, промышленное производство которых может быть размещено в регионе.

- Кластер все годы демонстрирует беспрецедентный рост. За восемь лет объем производства увеличился более чем в 10 раз - с пяти миллиардов рублей в 2012 году до 55,2 миллиарда в прошлом году. Этот год тяжелый, тем не менее по ряду компаний, таких как "НовоНордиск", "АстраЗенека", "Берлин-Хеми", ожидаем рост, - сообщил Павел Гранков.

На сегодня, по его словам, кластер объединяет 66 предприятий, которые выпускают более 160 видов готовых лекарственных средств, в стадии регистрации находятся еще более 30 наименований, а в перспективном освоении - 25 препаратов, направленных прежде всего на импортозамещение.

В кластер входят 10 заводов полного цикла по стандартам GMP с общим объемом инвестиций более 60 миллиардов рублей.

- В числе инвесторов как иностранные компании, так и отечественные. В условиях закрытия границ заметно вырос интерес к размещению производства на калужской земле у российских инвесторов, - поделился Павел Гранков.

Провизоры стали не нужны?

Другая особенность Калужского фармкластера связана с подготовкой кадров.

- Возможно, и не было бы сегодня таких успехов, если бы не создание на базе Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ. - Прим. "РГ") Центра практического обучения специалистов фармацевтической отрасли, в котором условия максимально приближены к реальному производству, - рассуждает Павел Гранков.

Сегодня обучающиеся в центре могут пользоваться оборудованием ведущих мировых производителей, а также перенимать опыт российских и зарубежных коллег, посещая лекции, семинары и выполняя лабораторные работы. Возможность использования дуальной системы обучения, предусматривающей параллельное обучение в центре и стажировку на предприятиях Калужского фармацевтического кластера, позволяет эффективно и оперативно решать вопросы подготовки кадров. Все студенты знают, где будут работать, в каких условиях, сколько зарабатывать. Кстати, в условиях пандемии здесь начали проводить вебинары, которые позволили посещать виртуальные лекции большему количеству студентов.

Однако в последнее время появилась новая проблема, причем "пришла беда, откуда не ждали". Речь об инициативе Минобразования РФ не обучать больше в вузах специальности "фармацевт-технолог".

- Сегодня все друг у друга переманивают технологов, а готовить новые кадры некому. У чиновников от образования нет понимания такой необходимости. Нам говорят: когда проблема возникнет, тогда начнем подготовку. Но, чтобы обучить и вырастить специалиста, нужно время,- пояснил президент правления Ассоциации "Калужский фармкластер", директор по корпоративным связям и работе с госорганами ООО "АстраЗенека" Игорь Пожарнов.

Дженерики или собственные разработки?

Создание фармацевтических технологических цепочек требует финансовых затрат. Сегодня фармбизнес заговорил о долгосрочных контрактах со стороны государства, которое бы выступало заказчиком лекарственных средств.

В сущности, фармацевты сегодня предлагают выстроить систему, подобную госзаказам в оборонке

- Потребитель нашей продукции, понятно, пациент, а кто заказчик? - рассуждает Игорь Пожарнов. - Почему бы государству не сделать госзаказ на лекарственные препараты? Ковидную вакцину государство заказало. Это гарантия, что ее оплатят по оговоренной цене и в установленном качестве. А почему не пойти дальше, не распространить аналогичный подход? Есть семь зоологий, есть алгоритмы лечения, можно сформировать госзаказ на разработку, производство...

Говоря о формировании цен на лекарственные препараты, представитель фармбизнеса подчеркивает: чем больше объемы производства, тем ниже цена. По словам Игоря Пожарнова, зачастую у препарата есть один производитель, а на торгах и аукционах по его госзакупкам конкурируют между собой дистрибьютеры, которые и диктуют цены.

- Мы обсуждаем вопросы госзакупок, и здесь есть много нюансов. Например, с кем компания будет заключать договор? С каждой фармацией? Но не получится ли так, что мы все произведем, а нам потом скажут, что нет денег? - рассуждает Пожарнов. - Может, имеет смысл создать специальную структуру для этого - возможно, это будет что-то по типу минэкспорта, который был в СССР.

В сущности, фармацевты сегодня предлагают выстроить систему подобную госзаказам в оборонке. От итогов этого диалога бизнеса с властью в конечном счете зависит, как будет развиваться отечественная фарминдустрия, считает представитель бизнеса.

- Что мы будем в дальнейшем делать: дженерики или инновационные препараты? В диалоге с властью нам надо ответить на этот вопрос. Ведь разработка требует и денег, и решения организационных вопросов, - заключил Игорь Пожарнов.

А как у соседей

В Рязанской области планируется создание медицинского кластера, ключевыми участниками которого станут: лечебные учреждения Рязанской области, ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" Министерства здравоохранения РФ, ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж", предприятия ООО "ФОРТ", ООО "СКОПИНФАРМ", АО "Елатомский приборный завод". Зарегистрировать кластер планируют в 2021 году. Биофармацевтический завод ООО "ФОРТ" - крупнейший в Восточной Европе комплекс по производству иммунобиологических препаратов, входит в тройку ведущих производителей противогриппозной вакцины в мире. В 2019 году здесь наладили выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа "УльтриксКвадри". На заключительном этапе находится создание ООО "Фармэра" фармацевтического производства цитостатиков для лечения онкозаболеваний. ООО "СКОПИНФАРМ" наращивает мощности производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Кроме того, швейцарская компания "НовартисФарма АГ" на площадке "СКОПИНФАРМ" планирует глубокую локализацию производства шести уникальных препаратов - цитостатиков и радиофармпрепаратов в целях выявления и лечения онкологических заболеваний. Прорабатывается вопрос заключения СПИК. Кроме того, достигнута договоренность о локализации на площадке производства препаратов для лечения гемофилии типа А международной фармацевтической компании "Sobi". Завершается реализация проекта по созданию производства одноразовых медицинских изделий в стерильном исполнении АО "Елатомский приборный завод", мощность линии на начальном этапе - 58,5 миллиона готовых изделий в год, объем инвестиций - 0,2 миллиарда рублей, количество рабочих мест - 40.

Как сообщили в правительстве региона, за девять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2019-го производство лекарственных средств увеличилось в 1,8 раза. Доля этой отрасли в общем объеме промышленной продукции выросла с 3,3 процента в январе - сентябре 2019 года до 4,6 процента в январе - сентябре 2020 года. По прогнозам, к концу 2023 года доля в производстве лекарственных средств возрастет до 7,4 процента.