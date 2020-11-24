Голикова: Коек для пациентов COVID-19 не хватает в шести регионах

Занятость коек для пациентов с коронавирусом на уровне более 90% зафиксирована сейчас в шести регионах России, - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

"На сегодняшний день в стране развернуто более 274 тыс. ковидных коек, - уточнила вице-премьер. - Из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс. оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На вчерашнее утро было занято 78,2% коечного фонда. Выше среднероссийского уровня загруженность отмечается в 43 регионах, наиболее критичная ситуация - в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%", - сказала она.

По словам Голиковой в число проблемных регионов с наиболее загруженным коечным фондом входят Ивановская область - 92%, Орловская область - 92,7%, Республика Коми - 90,6%, Республика Мордовия - 92,1%, Республика Крым - 93,6% и Санкт-Петербург - 90,3%. "Тем не менее с учетом выделенных средств на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда, поскольку граждане выписываются из стационара при улучшении состояния", - разъяснила зампред правительства.