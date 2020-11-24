Три вице-губернатора, главный федеральный инспектор, представители прокуратуры и инспекции труда - с десяток чиновников на минувшей неделе ездили успокаивать жителей станции Игоревской в Холм-Жирковском районе. Из-за закрытия деревообрабатывающего комбината здесь лишилось работы несколько сотен человек.

В поселке всего-то две тысячи жителей, других крупных производств нет. Нет их и в ближайшей округе. Активисты воззвали о помощи к смоленскому губернатору Алексею Островскому, пригрозив пикетами и даже перекрытием федеральной трассы М-1 Москва - Минск.

Без паники

На открытое письмо в Сети первыми отреагировали... прокуратура и ФСБ. С инициативной группой игоревцев провели беседу, объяснив, что от экстремальных мер надо бы воздержаться.

- Отсюда до Минской трассы - 70 километров, у нас и денег нет, чтобы организованно доставить туда протестующих! - объяснили "РГ" авторы письма. - Мы просто хотим, чтобы нас услышали. Завод не работает с февраля. Устроиться в Игоревской такому количеству уволенных некуда. Мы куда только не писали. Посылали вопросы в администрацию области. Получили ответ: мол, власти нельзя вмешиваться в дела частной компании... Чиновники посещают новые производства на 20 рабочих мест, и их открытие подают как большое достижение для региона. А тут разорили предприятие, которое было крупным налогоплательщиком, - и никто из Смоленска не приехал разбираться!

Через неделю после того как письмо растиражировали местные и федеральные СМИ, чиновники прибыли целой группой. Людям обрисовали примерную перспективу: в феврале предприятие выставят на торги, его купит "тот, у кого больше денег", и к лету 2021-го производство заработает. Правда, не исключено, что со штатом вдвое меньше.

Администрация Смоленской области констатирует: остановка Игоревского завода ДСП была вызвана причинами, на которые власти не могли повлиять. Уволенным сотрудникам, имеющим кредиты, попробуют помочь договориться о реструктуризации. В поселок приедут представители банков и с каждым должником решат вопрос индивидуально, пояснил и. о. заместителя губернатора Руслан Смашнев.

Долги довели

Откуда взялась такая горячая точка на карте региона?

Игоревская была монопрофильной со времен основания в середине XIX века. Жизнь строилась вокруг лесопилки. В 1981-м запустили деревообрабатывающий комбинат - выпускали фанеру и ДСП для мебельной промышленности. В девяностые предприятие обанкротилось, на его месте образовалось три новых, самым большим из которых стало ОАО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат".

В 2003-м его приобрела ГК "Русский ламинат". Дела пошли успешно, были заказчики в России и Европе. Собственник планировал реконструировать цеха по изготовлению ДСП, а рядом построить мощное производство древесноволокнистых плит (МДФ). В 2009 году проект стоимостью 8,7 миллиарда рублей стартовал на условиях государственно-частного партнерства. Инвестор должен был вложиться в завод, казна - в инфраструктуру. Предприятию обеспечили субсидированный кредит за счет федерального бюджета, региональные льготы по налогам и аренде лесов. Но в 2011-м произошел пожар, который заставил отсрочить запуск завода МДФ. Стройку продолжили, но с выплатой кредита Сбербанку возникли трудности.

"Компания терпела серьезные убытки. Ключевой причиной было введение санкций в отношении РФ и рост стоимости валюты в 2014-2015 годах, что повлекло удорожание реализации инвестпроекта", - пояснили "РГ" в администрации Смоленской области.

В администрации поселения решили открыть пункт службы занятости и пригласить туда потенциальных работодателей

Игоревский завод ДСП задолжал банку, налоговой и поставщикам сырья. В конце февраля арбитражный суд признал его банкротом.

- Предприятие не уплачивало налоги со второго квартала 2018 года. На июнь 2019-го, когда было инициировано банкротство, задолженность достигала 213 миллионов рублей. Сегодня она составляет 379 миллионов. Завод, удерживая с людей НДФЛ, даже не перечислял его в бюджет. Материалы об этом переданы в Следственный комитет. Кроме того, в отношении руководства предприятия возбуждено уголовное дело в связи с выводом 60 миллионов рублей через расчеты третьих лиц в адрес "Русского ламината", - рассказала замглавы УФНС по Смоленской области Наталья Калядина.

Всем на выход?

Долги завода выкупила австрийская компания "Кроношпан" - один из ведущих производителей древесных плит в мире. У нее есть площадки в Подмосковье и Башкирии, строится производство в Калужской области. "Кроношпан" планировал приобрести в Игоревской и активы. Однако сделку не согласовала антимонопольная служба, посчитав, что это приведет к доминированию компании на российском рынке ДСП и МДФ.

Теперь "Русский ламинат" оспаривает решение о банкротстве завода, а "Кроношпан" - отказ ФАС в его приобретении. Австрийская компания, пока суд да дело, начала сотрудничать с властью района, оплатила проект теплотрассы - чтобы без отопления в Игоревской не остались школа, пожарная часть и культурно-спортивный комплекс, которые ранее обслуживала заводская котельная. Прокладку труб финансировал регион, выделив в сумме около четырех миллионов.

Местные жители, однако, настроены недоверчиво. В письме губернатору они напомнили, что тот обещал найти комбинату достойного хозяина, а в итоге с предприятием поступили как-то не по-хозяйски.

"Новый исполнительный директор и его заместитель заявили, что в ближайшее время завод запустят... для погашения долга перед Сбербанком, после чего он будет выставлен на аукцион. На самом деле были уволены все сотрудники", - отмечается в коллективном письме.

На предприятии трудились около 600 человек. Первым делом расторгли договоры с теми, кто работал по договору подряда, рассказал "РГ" один из инициаторов обращения Сергей Нестеренко:

- Потом уволили сотрудников старше 40 лет, расформировали целые службы - скажем, ОТК, где работала моя жена. Меня вывели в простой, поскольку я многодетный отец, остаюсь единственным кормильцем. Хотя 24 тысячи на шестерых - какой это кормилец? У нас жилье в ипотеке... Летом произошло второе сокращение штата, уже массовое. Остались единицы: отдел кадров, бухгалтерия, беременные, декретницы...

Власть региона в августе обращалась в ФАС и Минпромторг, надеясь, что сделка с "Кроношпаном" будет одобрена. Не помогло. Производство стоит, идет опись и оценка имущества.

- Мы ведем работу по поддержанию всех зданий, сооружений и оборудования в надлежащем состоянии, - заверил помощник конкурсного управляющего Игорь Глазунов. - Была произведена консервация объекта... Шкафы управления подключены к электроэнергии, регулярно осматриваются, при необходимости просушиваются. Во избежание скопления конденсата работают все вентиляторы. Чтобы не было порывов и размерзания системы отопления, ведется слив воды. Из мест, где вода скапливается, ее выкачивают.

В активном поиске

По данным Госинспекции труда, с 1 января по 9 сентября 2020 года предприятие прекратило трудовые отношения с 540 работниками, в том числе 481 уволили по сокращению штата. В службу занятости обратилось 440 игоревцев, 342 признано безработными.

Небольшая группа уволенных - 15 человек - за счет бюджета прошла двухмесячные курсы швейного дела. Другим в качестве временного решения предложили общественные работы. Согласилось около 70 граждан. Они обрезают кусты вдоль дорог, убирают улицы и зеленые зоны, расчищают кладбище. Субсидия из облбюджета позволяет оплачивать эти работы в размере МРОТ (в дополнение к пособию по безработице) в течение еще двух месяцев.

- Специалисты с высшим образованием собирают мусор по поселку за 10 тысяч в месяц. От безысходности... Несколько человек из наших ушло на "Смоленскую фанеру". Но это небольшое предприятие, много людей ему не нужно. Кто-то устроился в "Газпром". Для остальных работы нет, пол-Игоревской уже разъехалось, - говорит Сергей Нестеренко. - Мужчины подались в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург... Остались женщины и дети.

В администрации поселения решили открыть консультационный пункт службы занятости и пригласить туда потенциальных работодателей. В Холм-Жирковском и соседних районах: Ярцевском, Сафоновском, Вяземском - официально имеется 2378 вакансий. Так, на работу приглашает "Торговый дом Балтийский берег", готовый ежедневно возить под Вязьму до 70 человек, подчеркнули в администрации региона. Похожий вариант для женщин есть в Сафоновском районе.

- Описания вакансий красивые. Но по факту и зарплата меньше, и условия жестче, - возразил Нестеренко. - Предлагали ездить служебными автобусами в Вязьму на завод пластмасс. Но те, кто пробовал устроиться, обнаружили, что это вахты по две недели. Женщинам с детьми такое не подходит.

Начальник департамента службы занятости Роман Романенков сообщил, что ряд инвесторов рассматривает возможность открыть свое производство в Игоревской. Но нужно отремонтированное помещение, а с этим на станции есть проблемы.

Прямая речь

Алексей Стрельцов, вице-губернатор Смоленской области:

- И администрация региона, и администрация поселения, и федеральные органы власти содействовали предприятию последние три-четыре года. Мы помогали в получении отсрочки по оплате электроэнергии и газа, во взаимодействии с федеральными органами власти, регулировали логистику с РЖД. Совместно со Сбербанком активно работали над привлечением инвестора, который мог бы начать решение скопившихся вопросов, не останавливая деятельность Игоревского завода ДСП... "Кроношпан" действительно имел намерение провести сделку по покупке предприятия достаточно быстро. Тогда оно бы не останавливалось... Торги, в результате которых у Игоревского завода ДСП появится новый владелец, вероятнее всего, состоятся ближе к лету. Однако если появится альтернативный покупатель, оно сможет открыться раньше. Работа по привлечению инвесторов не останавливается. Интересуются турки и бельгийцы.