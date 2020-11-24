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24.11.2020 15:28

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Текст: Гейл Шуллер (вице-президент, директор по устойчивому развитию промышленной корпорации 3М)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 264(8318)

Принято считать, что компаниям выгодно производить товары с маленьким сроком годности. Но нынешняя линейная бизнес-модель глобальной экономики истощает природные ресурсы быстрее, чем они могут быть восполнены. Поэтому и компании, и власти все больше задумываются о циклической модели. Она позволяет производить больше с меньшими затратами сырья, удерживать баланс потребления продукции и материалов, планировать и прогнозировать отходы и загрязнение, восстанавливать природные системы.

Фото: Пресс-служба "Ангстрем"
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Переход к экономике замкнутого цикла требует тесного сотрудничества бизнеса, университетской науки, инноваторов, правительственных и муниципальных структур. По мере того как все больше заинтересованных сторон разрабатывает пути и планы перехода к циклической модели, во многих отраслях делаются первые реальные шаги в этом направлении.

Важно создавать и внедрять новые технологии, материалы и бизнес-модели для продвижения принципов циклической экономики. Здесь нужны инновации, позволяющие увеличить использование материалов из переработанного сырья, более долговечных, чем традиционные.

Чтобы оказать серьезное влияние на глобальную экономику замкнутого цикла, производителям необходимо улучшить свои технологические процессы и выбор сырья. Повышение эффективности производства помогает уменьшить воздействие продукции на окружающую среду и проектировать новые решения для материалов, процессов и оборудования.

Для развития циркулярной экономики необходимо сотрудничество между производителями и партнерами в цепочках поставок. Так, совершенствуя производственную деятельность, мы сократили образование отходов и оптимизировали свои процессы за счет перепрофилирования избыточных материалов.

Совершенствуя производственную деятельность, мы сократили образование отходов

Также от производителей требуется новый подход к проектированию продукции - с учетом принципов долговечности, возможностей повторного использования как самих изделий, так и сырья. У нас с 2019 года все продукты, выводимые на рынок, оцениваются на соответствие таким параметрам, как применение вторичного сырья, эффективное использование энергоресурсов и воды, возможность переработки. Мы будем разрабатывать продукты, призванные помочь в решении экологических и социальных проблем: улучшить качество воздуха, уменьшить выбросы парниковых газов.

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Мы также понимаем, что циклическая экономика потребует изменения во многих сферах жизни: нового "правильного" поведения потребителей, создания инфраструктуры для сбора и переработки мусора.

Наша работа в бизнесе направлена на достижение устойчивости. Но важно помнить, что ни один человек и ни одна компания не могут сделать это в одиночку. Необходимо сотрудничество для разработки инноваций, решения глобальных проблем и улучшения качества жизни людей. Наша корпорация недавно стала официальным спонсором международной программы для ответственного бизнеса, чтобы помогать другим компаниям следовать в своей работе целям устойчивого развития ООН.

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