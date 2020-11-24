Мишустин постановил создать ТОРы в Кондрово и Верхней Туре

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил создание двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Кондрово и Верхняя Тура.

ТОР в Калужской области будет ориентирована на производство бумаги, однако в Кондрово рассчитывают привлечь инвесторов и из других отраслей. Например, сюда могут прийти производители холодильного оборудования и бакалейных товаров.

Что касается свердловской территории опережающего развития в Верхней Туре, то в ней планируется запустить инвестиционный проект в деревообработке.