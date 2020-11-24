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24.11.2020 19:38
Рубрика: Происшествия

Паническая атака

Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за фейки о коронавирусе
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Симоновский райсуд вынес приговор по не совсем обычному делу. На скамье подсудимых оказался 54-летний житель столицы, снявший для YouTube и соцсети "ВКонтакте" два видеоролика с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции. "Осужденный признан виновным по статье 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - сообщили в ГСУ СК по Москве.

Установлено, что обвиняемый распространил под видом достоверной информации видеоролик "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". В нем псевдоблогер рассказал о том, что COVID-19 в действительности является "болезнью Фейгельсона - Якобсона", существование которой якобы скрывается властями от населения. И поражает этот вирус, по словам автора видеоролика, только лиц еврейской национальности. Этим фантазия видеоблогера не ограничилась, и он снял второй ролик, который назвал "Все больше больных идут на органы".

Фото: iStock
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Нетрудно догадаться, что в нем осужденный поведал о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации. Понятно, что такого рода слухи у некоторых людей могут вызвать панические настроения.

В Симоновском суде уточнили имя осужденного - это блогер Андрей Тюняев. Следователи установили, что основным его мотивом стало желание увеличить численность аудитории в интернете. В настоящее время на его аккаунт на YouTube подписаны уже 306 тысяч человек.

Если фейки о COVID-19 появились до 1 апреля 2020 года, то применить новую статью УК нельзя

Статья 207.1 появилась в УК РФ только 1 апреля текущего года. Чуть позднее Верховный суд разъяснил, что если гражданин пустил слух о COVID-19 до этой даты, то привлекать его к уголовной ответственности по новой статье нельзя. Если же фейки были опубликованы после 1 апреля и привели к чьей-то гибели или нанесли вред здоровью, то фигуранта обвинят уже по статье 207.2, где предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. За фейки, не повлекшие последствий (ст. 207.1 УК), можно получить штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.

Первым осужденным по статье 207.1 УК РФ стал нижегородский журналист Александр Пичугин. Он заплатит штраф в 300 тысяч рублей за пост о том, что на богослужение, посвященное Вербному воскресенью, людей специально заманивали, чтобы заразить коронавирусом.

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