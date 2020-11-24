Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за байки о коронавирусе

Симоновский районный суд вынес в понедельник вечером приговор по не совсем обычному делу. На скамье подсудимых оказался 54-летний житель столицы, снявший для Youtube два видеоролика с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции.

"Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"", - сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Следствием и судом было установлено, что обвиняемый, используя соцсеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". В нем псевдоблогер рассказал о том, что инфекционное заболевание COVID-19 в действительности является "болезнью Фейгельсона - Якобсона", существование которой якобы скрывается. И поражает этот вирус, по мнению автора видеоролика, только лиц еврейской национальности.

Этим фантазия автора не ограничилась, и он снял второй ролик, который назвал "Все больше больных идут на органы". Нетрудно догадаться, что в нем осужденный поведал о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Следователи установили, что основным мотивом размещения недостоверной информации явилось желание увеличить численность своей аудитории на различных интернет-ресурсах.