Эпидемия COVID-19 весь год испытывает на прочность систему лекарственного обеспечения в России.

Первый сильный удар был нанесен весной, и мы наблюдали ни с чем несравнимый спрос на лекарства в аптеках. Пик его пришелся на середину марта, когда нагрузка на аптеки в два раза превышала стандартные показатели для этого времени года. Могу с уверенностью сказать, что фармацевтическая отрасль с честью прошла этот сложнейший период: Минпромторг, производители, дистрибьюторы, аптеки - все сработали как единый механизм и не допустили недостатка лекарственных препаратов в аптеках. Из сбоев сейчас можно вспомнить только перебои с парацетамолом, но их удалось полностью устранить за две недели.

А вот второй удар - в октябре и ноябре - к сожалению, отправил систему лекарственного обеспечения страны в нокаут. И, помимо возросшего спроса на определенные препараты, этому есть несколько особенных причин.

Первая и главная: с возросшим спросом не справилась система маркировки лекарств. На ней остановлюсь отдельно.

Вторая причина кроется в несовершенстве методики определения предельных отпускных цен и их индексации. Система регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) важна и нужна: она делает цены стабильными в стабильное время. Но сейчас в мире сложилась ситуация, когда стоимость многих субстанций выросла в разы. Мы наблюдаем глобальную конкуренцию среди стран за возможность приобрести субстанции в необходимом объеме для удовлетворения спроса фармацевтической промышленности. Именно поэтому регуляторы должны гибче и быстрее реагировать на такие вызовы. Ведь мы понимаем: когда производственная себестоимость препарата выше, чем зарегистрированная цена, мы просто получаем дефицит.

Когда производственная себестоимость препарата выше, чем зарегистрированная цена, мы просто получаем дефицит

Теперь разберем самую больную тему - с маркировкой лекарств. Ее введение было плановым, но всем нам реально не повезло: распространение коронавирусной инфекции в мире - самое неудачное время для внедрения такой важной, но при этом очень сложной системы.

При движении лекарственного препарата от производителя к дистрибьютору и далее в аптеку необходимо обращаться в систему и получать акцептирование более 10 раз. В аптеке не только при реализации, но и при приемке товара нужно считать коды на абсолютно всех упаковках, сообщить об этом в систему и получить положительный ответ. В связи с тем что система регулярно зависала, не давала ответа в течение длительного времени (от нескольких часов до суток), на складах производителей и дистрибьюторов образовалось значительное количество лекарств, которые не могли дойти до аптек. По той же причине возникли серьезные проблемы на таможне при ввозе препаратов на территорию РФ.

Для того чтобы снять возникшее напряжение и упростить попадание лекарств в больницы и аптечные учреждения, 2 ноября было принято Постановление правительства N 1779. Оно существенно упростило движение препаратов на этапе от дистрибьютора до аптеки, но не повлияло на порядок их ввода в гражданский оборот на этапе производителя. Поэтому сегодня мы все еще видим проблемы ввода в оборот уже выпущенной фармпредприятиями продукции.

Необходимо признать, что в системе все еще слишком много узких мест, тормозящих процесс, и максимально ее упростить

От многих участников рынка мы слышим призывы ввести временный мораторий на работу системы маркировки лекарств. Но я уверен, что мы можем и сохранить этот важный механизм контроля, и убрать все риски непопадания препаратов через товаропроводящую цепочку к конечному потребителю - пациенту. Для этого необходимо признать, что в системе все еще слишком много узких мест, тормозящих процесс, и максимально ее упростить.

Так, при вводе продукции в гражданский оборот производитель может отправлять в систему мониторинга движения лекарственных препаратов весь массив контрольно-идентификационных знаков (КИЗ). При выводе из гражданского оборота аптека или лечебно-профилактическое учреждение отсканирует все КИЗы и уведомит об этом систему. При прохождении же препарата от производителя к дистрибьютору и далее в аптеку или лечебно-профилактическое учреждение контроль может осуществляться по артикульному, серийному и объемному параметрам без передачи в систему конкретных КИЗов.

Такой подход позволит решить основные задачи, которые поставлены перед маркировкой, - гарантировать отсутствие контрафакта и фальсификатов. При этом у недобросовестных предпринимателей больше не будет возможности повторно ввести в оборот препараты из системы дополнительного лекарственного обеспечения, как это случалось прежде.