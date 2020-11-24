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24.11.2020 09:10
Рубрика: Общество

Почти 40 сервисов предложили разработчики для внедрения в медицину Москвы

Текст: Любовь Проценко
Москва открыто вовлекает инновационные компании в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере - на сегодня 21 компания предложила 38 сервисов в области искусственного интеллекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итоги первого года реализации проекта на встрече обсудили власти города и разработчики. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с разработчиками сервисов искусственного интеллекта и представителями ИТ-компаний. Она рассказала:

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- В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медицинских организациях. Эксперимент идет почти год по четырем видам исследований, в проекте участвует уже 21 компания-разработчик. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента - увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций, и врачей.

В ходе встречи вице-мэр отметила, что Москва полностью готова к внедрению новых решений, поскольку вся необходимая инфраструктура в городе уже создана. В столице заканчиваются закупки по уникальной технологии - контрактам жизненного цикла, благодаря которым в городе будет исключено использование нецифровой тяжелой медтехники. Ракова напомнила, что цифровой контур московского здравоохранения практически замкнут: все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, активно ведется работа по подключению к системе столичных стационаров.

В мероприятии также приняли участие руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Владимир Макаров и директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ Сергей Морозов. Участники встречи обсудили возможности внедрения цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта в московское здравоохранение.

Вице-мэр также добавила, что в Москве будет создана рабочая группа по цифровизации здравоохранения, куда войдут и медики, и разработчики.

Напомним, эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения был инициирован правительством Москвы в конце 2019 года. Он стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.

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