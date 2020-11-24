Под Калугой в ДТП с фурой и автобусом пострадали семь человек

Под Калугой столкнулись большегруз с прицепом и пассажирский автобус.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону, в результате ДТП пострадали семь человек.

Авария призошла в 17:30 в Дзержинском районе. На 27 километре автодороги из Калуги в Медынь столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Калуга - Товарково.

В аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один из водителей. Уточняется, что водителю грузовика 56 лет, а автобуса - 58.

К ликвидации аварии привлекались 29 человек и 12 единиц техники, добавили в управлении МЧС по региону.