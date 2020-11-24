Проекты по развитию туризма в ЦФО получили федеральные гранты

Гламурные кемпинги, новые аттракционы и маршруты для путешествий появятся в регионах в 2021 году при поддержке Ростуризма. Федеральное агентство отобрало почти 500 общественных и предпринимательских инициатив. Что интересного запланировано в Центральной России - в обзоре "РГ".

В национальном парке "Смоленское поозерье" пообещали, что теперь у них и зимой будет интересно. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пролетая над водохранилищем

В числе победителей конкурса - проект троллея через воронежское "море". По стальному канату можно будет спуститься с видовой площадки на крыше ресторана "1586" на Чернавскую дамбу, обозрев по пути панораму города. Длина маршрута - 410 метров, перепад высоты - 30. Сам спуск будет происходить за счет гравитации, а обеспечит его специальное устройство с блоками, роликами и страховочной системой. Люльки и кабинки для пассажиров не предусмотрены. Подобные аттракционы есть в Москве (канат протянут от Воробьевых гор до Лужников) и в сочинском "Скайпарке" над Ахштырским ущельем.

Грант в размере трех миллионов выиграл "Сабуров Холл" - многофункциональная площадка для мероприятий, построенная на набережной водохранилища. По словам инвесторов, субсидия не покроет и трети расходов. Но запускать проект, несмотря на кризис, решили твердо.

- Троллей - это мечта, которую я пестую уже давно. Несколько лет назад заказал проект, искал и нашел место. Представил проект властям и соинвесторам, - рассказал основатель ивент-агентства Big Event, операционный директор "Сабуров Холла" Сергей Слабунов. - При строительстве ресторана на верхних этажах в самом центре воткнули огромную стотонную балку - по инженерным расчетам стартовая площадка троллея должна быть чуть выше, чем крыша здания. На аттракцион будет отдельный вход, так что услуги ресторана мы посетителям не навязываем. Пользователи троллея не будут проноситься над тарелками. Возврат "улетевших" также обещает быть достаточно интересным.

Это не только позволит улучшить инфраструктуру и развить новые направления, но и привлечет новых партнеров, готовых вкладывать средства в экотуризм

По мнению Слабунова, аттракцион повысит туристическую привлекательность Воронежа, станет дополнительным поводом для транзитных путешественников с трассы "Дон" заехать в город, переночевать в гостинице, поужинать в кафе. Троллей войдет в комплекс примечательных мест в историческом центре - наряду с проектируемым сейчас Петровским островом и набережной, обновленной дамбой и речным транспортом.

Также грант получит спорткомплекс "Белый колодец", расположенный в отработанном карьере под Воронежем. Деньги пойдут на создание экотропы в меловых горах и парка лабиринтов из природных материалов.

- Вместе с владельцами спорткомплекса Владом и Еленой Кузьмиными мы обсуждали, как продлить туристический сезон в Белом колодце, что еще можно сделать на этой территории, кроме пляжей, пикниковых зон и спортивных объектов. У Воронежа гигантский туристический потенциал, и мы его обязательно раскроем, - отметил Слабунов.

Не впадая в спячку

От Смоленщины на конкурсе победило восемь проектов. Половина из них будет реализована в национальном парке "Смоленское Поозерье", сообщила начальник областного департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова:

- Уверена, что это не только позволит улучшить инфраструктуру и развить новые направления туризма, но и привлечет крупных партнеров, готовых вкладывать средства в экотуризм в красивейшем месте нашего региона.

На средства гранта компания "ПоОзерам" закупит каяки, велосипеды, фэтбайки (в том числе с электроприводом), сап-доски и снегоступы, а также "возительно-крепительное" оборудование и снаряжение.

- Что это значит для посетителей? Что мы не впадем в спячку зимой, а начнем увеличивать сезон. Зимой в Поозерье теперь тоже будет интересно, - обещал руководитель фирмы Михаил Волков. - Очень будем стараться к маю 2021 года осуществить все задуманное. В бизнес-плане мы прописали все, о чем мечтали. В подаче заявки на конкурс нам очень помогли центр "Мой бизнес", департамент инвестиционного развития Смоленской области и администрация национального парка.

Также среди победителей - проект по созданию мобильного приложения "Гид по Ивановской области". Идею год назад подал мэр "города невест" Владимир Шарыпов, предложив внести в путеводитель краеведческие сведения, полезные не только гостям, но и местным жителям. Откликнулась местная IT-фирма "Инвольта". С лета приложение можно скачать в AppStore, но работа над контентом продолжается.

Компания "Щастье-ПРО" (владеет кафе в Иванове) выиграла грант на открытие интерактивного Музея невесты - с костюмами и артефактами, имеющими отношение к свадьбе и жизни семьи от царских времен до наших дней.

Отдыхая с комфортом

Ростуризм поддержал массу проектов, связанных с обустройством кемпингов по новым стандартам удобства. Так, в Ивановской области победил проект "Глэмпинг - Музей Гусарская стоянка" компании "10 Гусар". Ее владелец, влюбленный в историю Игорь Кехтер, устроил в Гавриловом Посаде целый туристический комплекс - с экспозициями, посвященными русским национальным напиткам и владимирским тяжеловозам, сувенирной лавкой, гостиницей, рестораном и залом дегустаций. Все объекты расположены в помещениях бывшего Дворцового конезавода, где в XIX веке был расквартирован 10-й Ингерманландский гусарский полк.

Липецкий предприниматель Сергей Авилов получит грант на создание глэмпинга в селе Кореневщине Добровского района. На курской земле "гламурные" домики появятся в парке "Новая Боевка" и Мокве (где планируется также открыть прокат велосипедов, лыж, квадроциклов и роликовых коньков).

Развитию экологического и сельского туризма должны послужить проекты липчан Павла Тернавского (горнолыжный комплекс "Хиллпарк" с площадками для хоккея, керлинга и волейбола на снегу) и Марии Симаковой - на базе действующей экофермы в селе Яблоновая Голова Лебедянского района она хочет сделать домики для гостей, зоны отдыха и кафе с домашней кухней.

Справка "РГ"

На поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма из федерального бюджета выделили 1,2 миллиарда рублей. Претендовать на грант могли российские юрлица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства - не менее 30 процентов от запрошенной суммы. Среднесписочная численность организации не должна быть меньше трех человек. Поступило более четырех тысяч заявок, до конкурса допустили 2735 проекта, победителей - 474. Средняя сумма гранта составила 2,6 миллиона рублей. До конца 2020 года со всеми победителями заключат соглашения о переводе средств, с этого момента у компаний будет полгода на то, чтобы вложить деньги в дело. За реализацией проектов проследят региональные органы власти и Ростуризм. Для каждого создадут страничку на сайте конкурса https://1619.tourism.gov.ru/. А весной 2021 года начнется прием заявок на следующий тур.