Следственный комитет начал проверку смертельного ДТП на северо-западе Москвы

СК выясняет обстоятельства дорожной аварии на северо-западе столицы, в которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает портал Следственного комитета России по Москве.

По факту аварии следственными органами проводится доследственная проверка. Специалисты СК работают на месте аварии. Выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что во вторник, 24 ноября, днем у жилого дома на ул. Маршала Бирюзова, 18, автомобиль после ДТП совершил наезд на пешеходов. В результате одна женщина погибла, а мужчина и малолетний ребенок госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.