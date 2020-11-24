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24.11.2020 09:10
Рубрика: Общество

В больнице им. Башляевой открылся Центр компетенций для детей с целиакией

Текст: Любовь Проценко

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой заработал Центр компетенций для детей и подростков с целиакией. Маленькие пациенты там могут находиться на динамическом наблюдении специалистов и получать всю необходимую медицинскую помощь, амбулаторные консультации и проходить стационарные обследования.

Фото: РИА Новости
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- Корректная диагностика целиакии и своевременное назначение строгой безглютеновой диеты способствуют быстрому исчезновению симптомов и существенному улучшению качества жизни пациентов и их родителей. Если ребенку уже поставили такой диагноз, как целиакия, крайне важно регулярное наблюдение за состоянием здоровья, чтобы корректно оценить эффективность выбранной диеты и своевременно выявить возможные осложнения, среди которых нарушение темпов физического развития, формирование дефицита витаминов и микроэлементов. Также очень важно в динамике наблюдать за ребенком, чтобы вовремя диагностировать ассоциированные с целиакией заболевания, например, сахарный диабет и аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Если диагноз не поставлен, но у родителей есть подозрения, мы рекомендуем обращаться к нашим специалистам на консультацию или обследование при необходимости. Все лечение проводится бесплатно, - рассказал Исмаил Османов, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой, главный педиатр Москвы.

Целиакия представляет собой очень распространенное хроническое заболевание, развивающееся в любом возрасте под воздействием глютена - белка, содержащегося в таких злаковых культурах, как пшеница, рожь и ячмень. Патологическая реакция иммунной системы, возникающая у предрасположенных людей при регулярном употреблении злаков, приводит к повреждению слизистой кишечника и поражению других органов за пределами желудочно-кишечного тракта.

Среди клинических проявлений целиакии специалисты отмечают боли в животе, дерматит, боли в суставах и костях, анемия и кровотечения, раздражительность, синдром хронической усталости, эпилепсия, также может отмечаться отставание в росте и дефицит в весе, дефекты эмали зубов и другие симптомы.

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Работу Центра курирует Юлия Дмитриева, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог, член Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN). Записаться на плановую госпитализацию можно позвонив по телефону 8 (495) 490-87-11 по будням с 13:00 до 15:00. Также круглосуточная поддержка доступна по телефону 8 (495) 496-41-38.

Чтобы получить амбулаторную консультацию специалистов, необходимо записаться позвонив по телефонам 8 (495) 496-73-41, 8 (916) 509-56-38 или написав запрос на электронный адрес jadmitrieva@mail.ru.

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