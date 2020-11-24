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24.11.2020 12:52

Упражнение на пресс

В Центральной России развивают переработку масличных
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 264(8318)
Сразу несколько проектов по реконструкции маслозаводов стартует в регионах ЦФО. Мировые цены на семена подсолнечника растут, увеличивается спрос на рапс и сою. И если раньше российские аграрии в основном экспортировали масличные в сыром виде, то теперь обстоятельства подталкивают к развитию внутренней переработки.

Абсолютный лидер в России по производству подсолнечного масла - Воронежская область. В других регионах делают акцент на рапсе, сое и льне.

Фото: youtube.com
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Власти Смоленщины недавно заключили соглашение с АО "Русские Фонды", которая намерена возродить обанкротившийся маслозавод в Рославльском районе. Инвестиционная группа принадлежит первому председателю совета директоров интернет-холдинга Rambler Сергею Васильеву и его партнерам. Ключевые проекты - добыча золота и торговля нефтью. Теперь эти предприниматели увидели перспективы в сфере АПК.

Цеха под Рославлем построила компания "Грейнлюкс". Планировалось принимать до 90 тысяч тонн сырья ежегодно, выпускать нерафинированные растительные масла и высокопротеиновые жмыхи. Однако в силу финансовых проблем имущество предприятия пришлось выставить на продажу. В июне 2020-го его купила фирма "Агритек" - дочерняя структура "Русских Фондов". В модернизацию завода обещают вложить 750 миллионов рублей, дополнительно набрав 30 сотрудников.

Сейчас здесь перерабатывают рапс на масло и шрот. Годовой объем производства масла оценивается в 35 тысяч тонн, 90 процентов продукции экспортируется в Данию и Германию. Разработаны технические схемы для отжима соевого и льняного масла в малых объемах. В 2021 году на заводе запустят линию по производству лецитина. Инвестор хочет также купить соседние земли сельхозназначения, чтобы выращивать рапс и лен для собственных нужд.

Если раньше аграрии экспортировали масличные в сыром виде, то теперь занимаются их переработкой

В Липецкой области, в свою очередь, анонсировали строительство завода "Черкизово-масла" и реконструкцию предприятия "Либойл".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Под первый проект выделено 175 гектаров в особой экономической зоне регионального уровня "Елецпром". На арендованном участке построят полностью автоматизированный комплекс по переработке масличных культур. На производстве будет занято 98 человек. Заявленный объем инвестиций - 7,58 миллиарда рублей. Инвестор уже заключил контракты на строительно-монтажные и проектные работы, а также поставку оборудования на общую сумму 3,2 миллиарда, большая часть которых уже перечислена подрядчикам. Сейчас на площадке заливают фундаменты, прокладывают инженерные сети и проезды. В декабре начнутся поставки техники. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Маслозавод "Либойл" находится в особой экономической зоне "Липецк", производит рапсовое масло и шрот. Теперь предстоит увеличить объемы переработки рапса с 450 до 1000 тонн в сутки. В проект потребуется вложить 550 миллионов рублей, для чего компания привлечет кредитные средства. Процесс реконструкции затронет всю цепочку переработки масличных - от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. В цехах установят новое оборудование для прессования, экстрагирования и очистки масла, заменят изношенные транспортеры и трубопроводы. На заводе прибавится более 30 рабочих мест.

Кстати

Тамбовский завод растительных масел завершил модернизацию сушильного комплекса и резервуара для хранения готовой продукции. Производство было запущено в 2014 году, тогда его мощность составляла 60 тонн семян подсолнечника в сутки. Через год заработала линия розлива. Предприятие выпускает нерафинированное масло и ежегодно наращивает обороты. Сегодня здесь могут перерабатывать 150 тонн семечки в сутки.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область ЦФО Липецкая область

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