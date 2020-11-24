В Иванове задержан подозреваемый в насилии над девочкой

Предполагаемого маньяка, который ранее напал на 10-летнюю школьницу, поймали в Иванове. Мужчина находился в федеральном розыске.

Как сообщили в управлении МВД по Ивановской области, заявление от матери потерпевшей поступило в отдел полиции по Ленинскому району на прошлой неделе. Злоумышленник напал на девочку, когда та шла на учебу. Угрожая ребенку предметом, напоминающим нож, мужчина затащил свою жертву в заброшенный дом и совершил сексуальные действия насильственного характера.

Сотрудники уголовного розыска составили фоторобот преступника и опросили несколько сотен горожан. Также были проверены люди, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за сексуальное насилие, и клиенты учреждений для бездомных. Оперативники изучили ориентировки на лиц, находящихся в розыске, в том числе в соседних регионах.

Более 400 сотрудников полиции патрулировало территории вокруг учебных заведений в Иванове.

В конце концов удалось установить личность предполагаемого злоумышленника.

"63-летний уроженец Ярославской области находился в федеральном розыске. Он уклонялся от назначенного судом принудительного лечения за серию преступлений против половой неприкосновенности", - рассказали в пресс-службе главка МВД по региону.

Ориентировку получили все наружные службы полиции. Оперативники пять суток наблюдали из засады за местом, где было совершено нападение на ребенка. В ночь с 23 на 24 ноября там заметили гражданина, похожего на разыскиваемого маньяка. Теперь им занимаются в управлении Следственного комитета по Ивановской области.