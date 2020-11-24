В Ивановской области обновили автопарк скорой помощи

Новости

Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
Освобожденных детей из Колпино отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
Начались исследования нановакцины от коронавируса 17:22
Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса 17:22
Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны 17:18
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе 17:16
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино 17:09
IATA: Потери авиаперевозчиков могут составить 157 миллиардов долларов 16:56
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей 16:48
В Киеве символически изгнали Сороса 16:48
Волгоградская область вернется к московскому времени 16:46
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 18:44

В Ивановской области обновили автопарк скорой помощи

Еще 15 машин поступило в распоряжение службы экстренной медпомощи. За три года Ивановская область приобрела для медиков 126 автомобилей. Теперь почти все кареты скорой в регионе имеют срок службы не более пяти лет.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

В Иваново и Кинешму передадут по три автомобиля из новой партии, остальные распределят по муниципальным районам. Как рассказал главврач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Бабаев, две машины направлены в Шуйскую ЦРБ, по одной - в больницы Вичуги, Родников, Фурманова, Лежнева, Тейкова, Палеха и Южи.

Теперь автопарк скорой медицинской помощи Ивановской области обновлен почти полностью, отметил губернатор Станислав Воскресенский:

- Мы за три года 126 машин новых поставили. В этом году получили 25 автомобилей. Я посмотрел, по большому счету, осталась одна машина сроком службы более пяти лет - она в резерве. То есть мы практически все кареты скорой заменили, на вызовы ездит только новая техника.

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
В Ивановской области продлили срок поддержки молодых родителей

Глава Ивановской области добавил, что в условиях эпидемии коронавируса наиболее остро стоит вопрос кадрового обеспечения здравоохранения. Бригады скорой помощи доукомплектуют студентами медицинской академии и профильных колледжей.

- Сейчас нужно как можно больше бригад - вы же видите, что с количеством вызовов происходит. Надо, чтобы смена у вас была, - обратился Станислав Воскресенский к сотрудникам областной станции скорой.

Он поблагодарил студентов и ординаторов, которые уже работают в медучреждениях Ивановской области, и в очередной раз призвал жителей соблюдать меры безопасности. Всем гражданам рекомендовано использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства, выдерживать социальную дистанцию, а пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями - соблюдать домашний режим.

- Медики героически стараются, и койки у нас есть. Но дело-то не в этом. Врачи на износ работают. Вы должны понимать, что система работает на пределе. Правила неприятные, но их надо соблюдать всем, - подчеркнул Станислав Воскресенский.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

Главное сегодня

Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС