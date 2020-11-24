В Ивановской области обновили автопарк скорой помощи

Еще 15 машин поступило в распоряжение службы экстренной медпомощи. За три года Ивановская область приобрела для медиков 126 автомобилей. Теперь почти все кареты скорой в регионе имеют срок службы не более пяти лет.

В Иваново и Кинешму передадут по три автомобиля из новой партии, остальные распределят по муниципальным районам. Как рассказал главврач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Бабаев, две машины направлены в Шуйскую ЦРБ, по одной - в больницы Вичуги, Родников, Фурманова, Лежнева, Тейкова, Палеха и Южи.

Теперь автопарк скорой медицинской помощи Ивановской области обновлен почти полностью, отметил губернатор Станислав Воскресенский:

- Мы за три года 126 машин новых поставили. В этом году получили 25 автомобилей. Я посмотрел, по большому счету, осталась одна машина сроком службы более пяти лет - она в резерве. То есть мы практически все кареты скорой заменили, на вызовы ездит только новая техника.

Глава Ивановской области добавил, что в условиях эпидемии коронавируса наиболее остро стоит вопрос кадрового обеспечения здравоохранения. Бригады скорой помощи доукомплектуют студентами медицинской академии и профильных колледжей.

- Сейчас нужно как можно больше бригад - вы же видите, что с количеством вызовов происходит. Надо, чтобы смена у вас была, - обратился Станислав Воскресенский к сотрудникам областной станции скорой.

Он поблагодарил студентов и ординаторов, которые уже работают в медучреждениях Ивановской области, и в очередной раз призвал жителей соблюдать меры безопасности. Всем гражданам рекомендовано использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства, выдерживать социальную дистанцию, а пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями - соблюдать домашний режим.

- Медики героически стараются, и койки у нас есть. Но дело-то не в этом. Врачи на износ работают. Вы должны понимать, что система работает на пределе. Правила неприятные, но их надо соблюдать всем, - подчеркнул Станислав Воскресенский.