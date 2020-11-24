В Калуге и Туле отменили корпоративы

Власти Тульской и Калужской области запретили проводить корпоративы. В Туле - всем, в Калуге - пока только чиновникам.

В Тульской области указом главы региона ужесточаются коронавирусные ограничения. В частности, до 15 января, как пояснила на брифинге председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, запрещены все развлекательные мероприятия. Это касается ночных клубов, баров, бильярдных. Кроме того, нельзя проводить массовые и деловые мероприятия. При этом в документе уточняется, что к ним относится любая встреча, на которую собрались более 20 человек. Если больше 20 - общайтесь дистанционно.

Ужесточился и запрет на ночную работу общепита. Ранее он действовал с полуночи до 7 часов утра, теперь - с 23 часов. Посидеть в кафе можно, но соблюдая требования санитарной службы по рассадке, и, конечно, никаких развлечений.

- Проведение корпоративов под запретом, как в общепите, так и на рабочих местах, - подчеркнула Архипова.

Новогодние детские елки вполне еще могут быть: цирк, театры могут работать, но при 30 - процентной заполняемости залов. В тульских школах новогодних елок не будет, а вот в детских садах - можно, но только в каждой группе отдельно и без хороводов.

В Калуге также всем государственным и муниципальным заведениям запрещается проводить культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием людей в закрытых помещениях. В том числе детские новогодние елки. А чиновникам всех уровней с 1 декабря по 15 января велено отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания.

- Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения, - подчеркнул глава региона Владислав Шапша.

Зато и в Туле и в Калуге можно от души развлекаться на свежем воздухе. Общественные пространства, как весной, не закрываются.