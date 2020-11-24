В Калуге и Туле отменили корпоративы

Новости

В Эстонии ужесточили карантинные меры 13:18
"Маша и Медведь" становится самым востребованным детским шоу в мире 13:16
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19 13:15
Назван самый популярный новый сериал Netflix 13:08
В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса 13:02
Появилось фото актера Прилучного после предполагаемого избиения 13:01
Гражданам стран Евразийского союза станет проще взять кредит в РФ 12:59
Медпомощь станет доступнее сельским жителям 12:58
В Минске проходит заседание постоянных представителей стран Содружества 12:52
20-летний регбист умер после тренировки 12:51
Предустановку российского софта могут перенести на апрель 2021 года 12:47
Минпросвещения обсуждает новую систему оплаты труда учителей 12:44
Испанский король ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19 12:42
Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса 12:32
Ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить до 9 трлн рублей к 2050 году 12:31
В Швейцарии хотят ввести "пропуска свободы" от COVID-19 12:31
В Госдуму внесен законопроект о студенческом капитале 12:25
В Подмосковье воры угнали иномарки на 5,5 миллиона рублей 12:24
ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек 12:15
Анна Попова: Первую волну пандемии Россия преодолела благополучно 12:04
Красный крест пошлет в Карабах в четыре раза больше сотрудников 11:56
Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном и эффективном сотрудничестве 11:46
Большинство россиян за обязательное ношение масок в общественных местах 11:37
Спасатели нашли в Каме затонувший УАЗ с телом водителя 11:20
ЗАГС Москвы назвал популярный возраст для рождения ребенка 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 13:00
Рубрика: Общество

В Калуге и Туле отменили корпоративы

Текст: Елена Шулепова (Тула, Калуга)
Фото: Эдуард Сычев Фото: Эдуард Сычев
Фото: Эдуард Сычев

Власти Тульской и Калужской области запретили проводить корпоративы. В Туле - всем, в Калуге - пока только чиновникам.

Фото: iStock
В Челябинской области объяснили запрет на новогодние корпоративы

В Тульской области указом главы региона ужесточаются коронавирусные ограничения. В частности, до 15 января, как пояснила на брифинге председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, запрещены все развлекательные мероприятия. Это касается ночных клубов, баров, бильярдных. Кроме того, нельзя проводить массовые и деловые мероприятия. При этом в документе уточняется, что к ним относится любая встреча, на которую собрались более 20 человек. Если больше 20 - общайтесь дистанционно.

Ужесточился и запрет на ночную работу общепита. Ранее он действовал с полуночи до 7 часов утра, теперь - с 23 часов. Посидеть в кафе можно, но соблюдая требования санитарной службы по рассадке, и, конечно, никаких развлечений.

- Проведение корпоративов под запретом, как в общепите, так и на рабочих местах, - подчеркнула Архипова.

Новогодние детские елки вполне еще могут быть: цирк, театры могут работать, но при 30 - процентной заполняемости залов. В тульских школах новогодних елок не будет, а вот в детских садах - можно, но только в каждой группе отдельно и без хороводов.

В Калуге также всем государственным и муниципальным заведениям запрещается проводить культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием людей в закрытых помещениях. В том числе детские новогодние елки. А чиновникам всех уровней с 1 декабря по 15 января велено отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания.

- Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения, - подчеркнул глава региона Владислав Шапша.

Зато и в Туле и в Калуге можно от души развлекаться на свежем воздухе. Общественные пространства, как весной, не закрываются.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Тульская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
Президентский проект о Госсовете прошел второе чтение
Глава Роспотребнадзора предсказала ежегодное возвращение коронавируса
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену
ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик