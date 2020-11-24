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24.11.2020 19:36
Рубрика: Общество

Лайк для папы

В Москве открылся Всероссийский форум приемных семей
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
В Москве открылся Всероссийский форум приемных семей. Впервые он проходит в онлайн-режиме. "Пусть так. Главное, чтобы цель была достигнута, - отметил Армен Попов, руководитель интернет-проекта "Усыновите.ру". - А наша цель - помочь тем, кто помогает сиротам обрести семью".

Участников форума - усыновителей, опекунов, специалистов НКО, представителей органов опеки, служб сопровождения и школ приемных родителей - приветствовала Уполномоченный по правам ребенка в при президенте России и мама семерых детей Анна Кузнецова. По ее мнению, об успешном опыте воспитания приемных детей нужно говорить как можно чаще.

Москва повысит выплаты на детей в приемных семьях

По словам детского омбудсмена, почти 90 процентов сирот сегодня воспитываются в семьях.

- И то, что эта цифра с каждым годом увеличивается, означает, что у большего числа детей появляются мама и папа, любовь и забота, тепло домашнего очага, иными словами, они становятся счастливее, - заключила Анна Кузнецова.

За дни работы форума, который продлится до 27 ноября, его участники обсудят наиболее острые вопросы, связанные с приемным родительством. Как помочь семейному устройству, когда мир скован пандемией? Какие проблемы приемных семей с подростками выявила пандемия и как с ними справиться? Как преодолеть трудности обучения приемных детей в школах и как преодолеть трудности дистанционного образования? Также приемные мамы и папы поделятся своим опытом решения самых разных проблем замещающего родительства.

- В 2013 году я принимала участие в форуме с одним приемным ребенком и желанием делать что-то полезное, - рассказывает Мария Львова-Белова, приемная мама, сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. - С тех пор у меня появилось еще трое подростков, и мне хочется сказать, что форум - это уникальная возможность получить ответы на многие вопросы. Когда-то опека вынесла мне заключение, что я не могу быть приемной мамой. Может быть, они были правы, я тоже постаралась посмотреть на себя другим взглядом. Но ведь наша задача не ограничивать, а помочь людям, которые пойдут по этому непростому пути. Не контролировать, а поддерживать приемных родителей.

Наша задача не ограничивать и не контролировать, а поддерживать приемных родителей

Организаторы отмечают, что в этом году впервые на форум приглашены кандидаты в приемные родители, приемные папы, верующие приемные родители, взрослые усыновленные и сироты, приемные подростки. Форум проводится при поддержке министерства просвещения и Фонда президентских грантов.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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