В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений

В столице завершили ремонт мостовых сооружений, запланированный на этот год. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

- Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК, - отметил Петр Бирюков. - Отремонтировано в общей сложности более 160 тыс. кв. м гидроизоляции, уложено свыше 800 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия".

Работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах. В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Работы шли в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тыс. человек и 900 единиц техники.