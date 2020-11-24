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24.11.2020 09:16
Рубрика: Экономика

В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений

Текст: Ирина Огилько

В столице завершили ремонт мостовых сооружений, запланированный на этот год. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

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- Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК, - отметил Петр Бирюков. - Отремонтировано в общей сложности более 160 тыс. кв. м гидроизоляции, уложено свыше 800 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия".

Работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах. В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.

Работы шли в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тыс. человек и 900 единиц техники.

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