В Москве с 1 января вырастут тарифы на жилищные услуги: подорожает наем жилого фонда, плата за содержание и капитальный ремонт. Цены на коммунальные услуги, то есть воду, отопление, электроэнергию и прочее пока останутся прежними. Решение по ним примут позднее, и станут дороже они не раньше 1 июля следующего года.

Размер повышения тарифов на жилищные услуги назвали во вторник на заседании президиума столичного правительства. Так, пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда подорожает на 3,5%, плата за содержание жилого помещения вырастет на 4,6%, а минимальный размер взноса на капитальный ремонт - на 3,5%.

В мэрии подчеркнули, что в целом цифры в платежках с января вырастут ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. Произойдет это как за счет небольшого роста цен, так и за счет удорожания только жилищных услуг, без "коммуналки".

Все действующие в Москве льготы и другие меры поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ будут сохранены.