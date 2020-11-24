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24.11.2020 13:40
Рубрика: Экономика

В Москве с 1 января вырастут тарифы на жилищные услуги

Текст: Александр Мелешенко
В Москве с 1 января вырастут тарифы на жилищные услуги: подорожает наем жилого фонда, плата за содержание и капитальный ремонт. Цены на коммунальные услуги, то есть воду, отопление, электроэнергию и прочее пока останутся прежними. Решение по ним примут позднее, и станут дороже они не раньше 1 июля следующего года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Размер повышения тарифов на жилищные услуги назвали во вторник на заседании президиума столичного правительства. Так, пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда подорожает на 3,5%, плата за содержание жилого помещения вырастет на 4,6%, а минимальный размер взноса на капитальный ремонт - на 3,5%.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В мэрии подчеркнули, что в целом цифры в платежках с января вырастут ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. Произойдет это как за счет небольшого роста цен, так и за счет удорожания только жилищных услуг, без "коммуналки".

Все действующие в Москве льготы и другие меры поддержки горожан по оплате услуг ЖКХ будут сохранены.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Регулирование тарифов в ЖКХ

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