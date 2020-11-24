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24.11.2020 12:14

В Нововоронеже интеллектуально отметили День атомных городов

Команда НВ АЭС "Квазар" приняла участие в интеллектуальном конкурсе "Атомные знатоки" в честь "Дня атомных городов". Нововоронежца удалось правильно ответить на вопросы соперников и организаторов
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

20 ноября команда Нововоронежской АЭС приняла участие в конкурсе "День атомных городов", который проходил в онлайн-формате в рамках конкурса социальных проектов "#РОСАТОМВМЕСТЕ". Всего в нем приняли участие команды более 20 городов присутствия Госкорпорации "Росатом". В ходе мероприятия представители "атомных" городов сразились в двух турнирах - "Атомная разминка" и "Атомные знатоки", в рамках которых задавали друг другу вопросы, а также отвечали на вопросы организаторов. После жеребьевки, сборная интеллектуального клуба НВАЭС "Квазар", обменялась вопросами с командой из Волгодонска.

"Нам удалось правильно ответить на вопрос соперников и все три вопроса от организаторов, правда на последнем мы взяли предусмотренную правилами подсказку "50х50". Было небольшое сомнение, но когда варианты ответов сократились, пришла полная уверенность. Конечно помогло взаимопонимание и сыгранность команды", - поделелась впечатлениями участник команды НВАЭС, ведущий инженер - химик химического цеха Инна Петухова.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС прошли пожарно-тактические учения

С итогами турнира "Атомные знатоки" можно ознакомиться во всех социальных сетях НП "Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА" и на официальном сайте "#РОСАТОМВМЕСТЕ". Итоги турнира "Атомная разминка" будут подведены позже.

Запись онлайн-мероприятия уже доступна на официальных YouTube-каналах АТОМНЫХ ГОРОДОВ и #РОСАТОМВМЕСТЕ.

Напомним, День атомных городов является одним из направлений конкурса социальных проектов "#РОСАТОМВМЕСТЕ", который объединяет в единое целое социальные проекты Госкорпорации "Росатом", реализуемые в 21 "атомном" городе. Цель конкурса - вовлечение работников организаций и жителей городов атомной промышленности в развитие ключевых направлений деятельности атомной отрасли, развитие корпоративной культуры, а также формирование единой эффективной среды для общения работников организаций Госкорпорации "Росатом" и жителей городов атомной промышленности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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