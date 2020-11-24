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24.11.2020 15:50

В Суздальской райбольнице призывники проходят альтернативную службу

Альтернативная гражданская служба - это замена воинской службы, когда призывник не может служить c оружием в руках по религиозным убеждениям. Суздальская районная больница - единственное учреждение здравоохранения во Владимирской области, где ребята могут нести такую службу, помимо отделений почтовой связи или домов престарелых.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

С ноября в Суздальской районной больнице альтернативную гражданскую службу походят трое новобранцев: двое из Мурома и один - из Меленковского района. Срок службы у "альтернативщиков" - 21 месяц. Рабочий день начинается в 8 утра, а заканчивается в 5 вечера.

Главный врач учреждения Дмитрий Айбятов считает, что помощь новобранцев пришлась кстати. Дополнительные рабочие руки больнице всегда нужны. Ребята трудятся разнорабочими. Сейчас, в зимнее время, убирают снег и мусор на прибольничной территории, посыпают солью дорожки, следят за порядком, при необходимости могут провести мелкий ремонт. Есть идея поручить им проведение бесконтактной термометрии на входе в учреждение. Для этой процедуры медицинского образования не требуется.

"К ребятам, которые таким образом отдают гражданский долг Родине, отношусь с уважением, - говорит Дмитрий Айбятов. - Они не уклоняются от службы, как некоторые их ровесники, а честно выполняют свою работу, приносят пользу обществу. Работают хорошо - все дисциплинированные, претензий к ним нет. Даже приходят на службу на час раньше, чтобы к открытию поликлиники территория была убрана. Молодцы!"

К слову, ребята живут в общежитии как обычные гражданские лица: выход в город свободный, на выходные можно ездить домой. Но срок альтернативной службы на 9 месяцев больше, чем в армии.

Справка

Сейчас во Владимирской области альтернативную гражданскую службу проходят 17 человек. Большинство из них работает в отделениях почтовой связи. Согласно Федеральному закону №113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", гражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

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