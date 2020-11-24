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24.11.2020 15:52

Во Владимирской области запущена новая линия по гальванизации

В Киржачском районе завершено строительство производственно-испытательного комплекса площадью более 17 тысяч кв. метров на базе местного филиала НПО "Наука". Предприятие пользуется поддержкой администрации Владимирской области и федерального Фонда развития промышленности.

Уже запущена линия по нанесению гальванического покрытия на авиационные изделия. Гальванизировать - обрабатывать электролитом - в Киржачском районе будут детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления и другие металлические изделия. Гальванизация препятствует коррозии и окислению поверхностей, увеличивает твердость и износостойкость деталей, придает им эстетичный внешний вид.

Кроме того, в филиале начал работать новый испытательный комплекс для тестирования авиационных систем и агрегатов, где имитируются летные условия: от взлетно-посадочной полосы до невесомости.

Бюджет проектов превысил 455 млн рублей. Из них 123 млн рублей - это средства от двух займов, предоставленных предприятию Фондом развития промышленности по программе "Лизинг" на закупку технологического оборудования для нового комплекса в 2018 и 2019 годах.

"В свою очередь, администрация области оказывает предприятию налоговые льготы в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области". Общая сумма предоставленных налоговых льгот с 2013 года составила 69,4 млн рублей. Для обеспечения нового производства квалифицированными кадрами ведется работа с Владимирским государственным университетом. Между НПО "Наука" и ВлГУ успешно реализуется договор о сотрудничестве. Кроме того, объединение активно взаимодействует с Киржачским машиностроительным колледжем", - сообщил первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига.

"Для нового комплекса приобретено высокотехнологичное и во многом нестандартное оборудование. Введенные в работу гальваническая линия и вакуумно-компрессорная станция - одни из самых современных на агрегатостроительных заводах России", - отметил генеральный директор НПО "Наука" Евгений Меркулов.

Полностью производственно-испытательный комплекс НПО "Наука" в Киржачском районе планируется открыть уже в 2021 году.

Справка

Научно-производственное объединение "Наука", созданное в 1931 году, осуществляет разработку и производство систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления, различных систем и агрегатов для самолетов, вертолетов, космических аппаратов и двигателей, пользующихся стабильным спросом у ведущих предприятий авиационно-космической промышленности России. Системами и агрегатами, произведенными НПО "Наука", оснащена практически вся российская авиакосмическая техника. Основными заказчиками продукции объединения выступают авиационные предприятия, среди которых "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России" и "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

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