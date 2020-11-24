ЗАГС Москвы назвал популярный возраст для рождения ребенка

Жительницы Москвы чаще всего становятся мамами в 29 лет. Об этом сообщает официальный портал мэрии со ссылкой на городское управление ЗАГС.

Самый популярный возраст для рождения ребенка не изменился с прошлого года. Однако регистраторы заметили одну любопытную тенденцию в связи с материнством. Молодых мам стало больше - существенно возросло число девушек, которые впервые заводят ребенка в 20 лет. По сравнению с прошлым годом таких родительниц стало больше на 10 процентов. Но все же большинство москвичек решаются на пополнение в семье в 32 года.

Также в московских ЗАГСах отметили увеличение возраста будущих супругов. В 2019 году больше всего невест вступили в брак в 24 года, а больше всего женихов - в 28. В этом году возраст вступления в брак большинства молодоженов - 25 и 29 лет соответственно.