Эсминец США нарушил российскую границу в заливе Петра Великого

Новости

Лукашенко: Минск заинтересован в неконфликтном и эффективном сотрудничестве 11:46
Большинство россиян за обязательное ношение масок в общественных местах 11:37
Спасатели нашли в Каме затонувший УАЗ с телом водителя 11:20
ЗАГС Москвы назвал популярный возраст для рождения ребенка 11:11
В Москве зарегистрировано 5838 новых случаев COVID-19 11:10
Россияне назвали места для идеальной встречи Нового года 10:55
В Кургане три человека погибли при пожаре в заброшенном доме 10:51
Составлен рейтинг лучших работодателей России 10:44
Сергей Меликов отправил правительство Дагестана в отставку 10:32
Управляемость индийского самолета улучшили парашютами 10:25
Минпросвещения расширит список конкурсов и олимпиад для школьников 10:20
Мишустин постановил создать ТОРы в Кондрово и Верхней Туре 10:14
В Башкирии сообщили подробности взрыва на заводе 09:59
В Москве вручат телепремию имени Владимира Зворыкина 09:32
В Москве отремонтировали более 30 мостовых сооружений 09:16
Только одна десятая часть россиян ждет "Черную пятницу" 09:14
Оперштаб: Еще 5601 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:13
В больнице им. Башляевой открылся Центр компетенций для детей с целиакией 09:10
В Петербурге отказавшаяся надеть маску пенсионерка избила полицейского 09:03
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену 08:44
Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей мира после Безоса 07:15
В санатории в Хабаровском крае произошла вспышка COVID-19 07:13
Доктор Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год дома 07:12
British Airways продаст сделанные на заказ изделия для первого класса 06:50
В Приморье назвали дату открытия моста на остров Русский 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 10:30
Рубрика: Власть

Эсминец США нарушил российскую границу в заливе Петра Великого

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник Минобороны РФ сообщило о серьезном инциденте, который произошел у нашего побережья на Дальнем Востоке. "Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", - проинформировало военное ведомство РФ.

Там рассказали о некоторых деталях этой операции. Со слов военных, чужой корабль вел себя явно провокационно. 24 ноября в 6:17 по московскому времени эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил наши территориальные воды. Он зашел в залив Петра Великого и углубился за линию морской границы РФ на 2 километра. Причем сделано все это было буквально на глазах российских моряков.

Фото: cms.eucom.mil
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике

Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный экипаж о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из наших территориальных вод.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что сейчас БПК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".

А у южных рубежей России наши военные отслеживают перемещения в Черном море другого боевого корабля США - вооруженного крылатыми ракетами "Томагавк" эсминца "Дональд Кук". Он зашел в эту акваторию в минувший понедельник. По официальной версии 6-го оперативного флота Соединенных Штатов - "для поддержки союзников и партнеров по НАТО".

Американцы не постеснялись напомнить, что это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. "В ходе пребывания в Черном море USS Donald Cook проведет рутинные операции по обеспечению безопасности на море в целях поддержания региональной стабильности", - подчеркнуто в сообщении 6-го флоте.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео

Главное сегодня

Голикова: Ситуация с коронавирусом в России осложняется
Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену
Глава ГИБДД рассказал, как снизить смертность на дорогах
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно