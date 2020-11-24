Почти три сотни врачей из Бурятии пройдут обучение в центрах Минздрава России в области перинатологии и педиатрии, в том числе неонатологии. Свою квалификацию медики региона ездят повышать в Иркутскую и Томскую области, многие отправляются в ивановский центр "Мать и дитя". Все расходы, включая проезд, полностью компенсируются. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" к 2024 году в регионах России укрепят свои профессиональные знания более 52 тысяч специалистов.

Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Бурятии Жанна Аюрова признается: такая практика для врачей имеет колоссальное значение.

- Когда в свое время начинала работать педиатром в отдаленном районе, я стала гораздо увереннее чувствовать себя после получения практики в подобном центре, - говорит она. - Это был совершенно другой подход к ведению недоношенных и вообще новорожденных детей. Благодаря такому обучению наши медики получат необходимые навыки. Знания есть у каждого специалиста, который окончил медицинский вуз, компетенции уже только у процентов 70. Эта учеба помогает оттачивать нужные навыки.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" к 2024 году в регионах России укрепят свои профессиональные знания более 52,5 тысячи специалистов

Федеральные средства в республике направляют и на другие цели. Так, благодаря нацпроекту в Детской республиканской клинической больнице появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса для неонатального стационара. Его высокая чувствительность позволяет врачам медучреждения точнее установить диагноз самым маленьким пациентам и определить схему дальнейшего лечения.

Благодаря мастерству врачей волгоградского клинического перинатального центра N2 удалось помочь жительнице Иловлинского района Марии Холовой. Она родила девятого ребенка. Девочку ростом 54 сантиметра и весом 3490 граммов назвали Джасминой. Беременность протекала тяжело. За две недели до предполагаемого срока родов 31-летнюю женщину отвезли в Волгоград. Под наблюдением опытных специалистов роды прошли успешно.

- У наших врачей есть возможность учиться и повышать свои профессиональные навыки, - говорит главный врач перинатального центра N2 Татьяна Веровская. - Мы сами их готовим в ординатуре. Объем работы очень большой - это позволяет выучиться на практике очень быстро.

Сегодня подготовка врачей-педиатров осуществляется на базе и других детских лечебных учреждений региона: семи клинических больниц, четырех поликлиник и трех роддомов. В Волгограде работает медицинский университет, в составе педиатрического факультета есть 11 кафедр, в образовательном процессе участвуют 16 докторов наук и 125 кандидатов наук.