На Камчатке мужчина пострадал при пожаре в гараже

Возгорание произошло в одном из гаражей на улице Автомобилистов Петропавловска-Камчатского сегодня днем.

К месту ЧП прибыли сотрудники первой пожарно-спасательной части - десять человек на двух автоцистернах. За короткое время им удалось локализовать, а затем потушить пламя.

Огонь повредил внутреннюю отделку гаража и вещи на площади пять квадратных метров. Пострадал мужчина, владелец бокса, которого госпитализировали в Елизовскую районную больницу.

"По предварительной информации, возгорание возникло в следствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", - сообщает краевое ГУ МЧС.

Со слов очевидцев, перед пожаром прогремел мощный хлопок - взорвался газовый баллон. Взрывная волна вынесла ворота гаража, пострадали также соседние боксы.