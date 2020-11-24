На Сахалине взорвали 50-килограммовую авиабомбу

В Сахалинской области ликвидировали авиабомбу, обнаруженную в лесу Корсаковского района.

Как только в МЧС поступила информация о боеприпасе, опасный участок был оцеплен. Позже сюда выехала оперативная группа, куда вошли полицейские, медики и спасатели.

Специалисты осмотрели ближайшие окрестности, и не обнаружив там людей, выставили дополнительное оцепление и приступили к работам.

- Взрывотехники надели специальные костюмы для пиротехнических и взрывных работ, подошли к авиационной фугасной бомбе весом 50 килограмм, установили накладной заряд с тротиловой шашкой. Когда все было готово, произвели взрыв, - рассказал начальник группы Амурского спасательного центра МЧС России Сергей Солопов.

Он отметил, работы завершились успешно, бомба уничтожена, ущерба окружающей среде не допущено.