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24.11.2020 04:47
Рубрика: Происшествия

На Сахалине взорвали 50-килограммовую авиабомбу

Текст: Наталья Широкова

В Сахалинской области ликвидировали авиабомбу, обнаруженную в лесу Корсаковского района.

Фото: vk.com/ncpr1998
В Новороссийске из-за найденной в лесу авиабомбы ввели режим ЧС

Как только в МЧС поступила информация о боеприпасе, опасный участок был оцеплен. Позже сюда выехала оперативная группа, куда вошли полицейские, медики и спасатели.

Специалисты осмотрели ближайшие окрестности, и не обнаружив там людей, выставили дополнительное оцепление и приступили к работам.

- Взрывотехники надели специальные костюмы для пиротехнических и взрывных работ, подошли к авиационной фугасной бомбе весом 50 килограмм, установили накладной заряд с тротиловой шашкой. Когда все было готово, произвели взрыв, - рассказал начальник группы Амурского спасательного центра МЧС России Сергей Солопов.

Он отметил, работы завершились успешно, бомба уничтожена, ущерба окружающей среде не допущено.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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