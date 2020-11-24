Сахалинский пенсионер напал с ножом на трех женщин за день

В городе Поронайске Сахалинской области полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на трех женщин. Две из них пострадали, третья сумела отбиться.

О первом случае сообщила местная жительница, ставшая очевидцем происшествия.

Как выяснили полицейские, к преступлению оказался причастен сосед потерпевшей. 60-летний мужчина, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, не ладил с 41-летней соседкой. Выпив, он пришел к ней в квартиру для выяснения отношений.

"Когда женщина открыла дверь, между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина набросился на соседку, ударив ее ножом в шею. Гостья потерпевшей вызвала полицию и врачей. Сейчас пострадавшая переведена из реанимации в отделение хирургии", - сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Следом правоохранители получили еще одно заявление о нападении. Злоумышленник ударил ножом в грудь 60-летнюю женщину на остановке в отместку за то, что та не дала ему денег. После этого он схватил сумочку с кошельком и мобильным и скрылся. Пенсионерке вызвали скорую помощь, она уже на амбулаторном лечении, ей вернули украденные у нее вещи.

Третьей "мишенью" мужчины стала 40-летняя продавщица. Он потребовал у нее товар, а затем попытался ударить ножом, но получил отпор. Женщина вытолкнула агрессивного покупателя на улицу и стала звать на помощь. Прохожие спугнули нападавшего.

Полицейские задержали пенсионера по горячим следам вблизи своего дома. В отношении ранее судимого мужчины заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.