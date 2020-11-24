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24.11.2020 13:39
Рубрика: Власть

Трутнев: Мы ежедневно работаем с инвесторами, которые пришли на Дальний Восток

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сказался на экономике и жизни всего мира, и Россия точно не исключение, но каких-то больших невосполнимых потерь, а также остановленных проектов в Арктике и на Дальнем Востоке не наблюдается. Об этом сказал вице премьер - полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью каналу "Россия-24".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Мы стараемся нянчиться с каждым проектом. Мы работаем с людьми, которые пришли как инвесторы на Дальний Восток и в Арктику, практически в ежедневном режиме, и если появляются какие-то проблемы, то стараемся их, как можно быстрее решить", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, сейчас на Дальнем Востоке реализуется около 2,6 тыс. проектов, и их число постоянно растет. В первую очередь, речь идет о сырьевых проектах, для которых, за исключением падения цены на нефть, каких-то больших рисков на рынках сейчас не существует. Мир по-прежнему нуждается в ресурсах, нуждается в полезных ископаемых. Единственное исключение касается авиационной отрасли. Она пострадала больше. Для строительства авиационной инфраструктуры нужны дополнительные средства, поскольку объем доходов упал, а проекты надо продолжать реализовывать.

Говоря о финансировании, вице-премьер отметил, что оно происходит по плану, никаких задержек или торможения обеспечения социально-экономических программ и проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, нет. По его словам, в мире фундаментально ничего не изменилось, инвесторы ищут объекты для инвестиций, а на Дальнем Востоке постарались создать систему преференций, которая помогает реализовать проекты максимально выгодно, в максимально эффективных условиях. Показатель мультипликатора здесь, то есть количество частных средств, которые приходят на один бюджетный рубль, на сегодняшний день - 24,9 рубля. Лучший показатель в России.

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