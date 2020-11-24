В санатории в Хабаровском крае произошла вспышка COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в санатории "Анненские воды" в Ульчском районе Хабаровского края. COVID-19 был выявлен там у 55 человек. По требованию Роспотребнадзора до особого распоряжения санаторий закрыли, сообщили в правительстве региона.

Резкий рост распространения коронавируса отмечается и в Тугуро-Чумиканском районе. Новая инфекция подтвердилась сразу у 20 жителей села Чумикан. Населенный пункт закрыли на карантин.

- Очень внимательно нужно отнестись к ситуации в Чумикане. Это районный центр. Люди переживают. Просьба обеспечить там помощь специалистов, если нужно, направляйте туда мобильную бригаду. Лекарства должны быть в наличии. Ежедневно держите на контроле ситуацию и при необходимости правильно и оперативно реагируйте на изменения, - потребовал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Отметим, что на прошлой неделе Хабаровский край перешагнул порог в 300 заболевших в сутки. Только за прошедшие сутки, согласно данным регионального минздрава, было выявлено 311 новых случаев COVID-19. На лечении сейчас находятся 7406 человек, из них 2814 - в стационаре.