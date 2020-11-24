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24.11.2020 04:39
Рубрика: Экономика

В Забайкалье пытались вывезти в Китай семь золотых слитков

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае таможенники пресекли попытку вывоза крупной партии золота в Китай, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Фото: iStock
В Забайкалье турист пытался вывезти в Китай 20 золотых слитков

На границе в грузовике под приборной панелью сотрудники поста обнаружили семь слитков, массой почти 2,5 килограмма. Общая стоимость контрабанды составляет около 11 миллионов рублей.

Отмечается, что слитки изготовлены кустарным способом - на них не было проб, а у водителя отсутствовали документы на драгметалл.

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (часть первая статьи 226.1 УК РФ). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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