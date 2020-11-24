В Забайкалье пытались вывезти в Китай семь золотых слитков

В Забайкальском крае таможенники пресекли попытку вывоза крупной партии золота в Китай, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

На границе в грузовике под приборной панелью сотрудники поста обнаружили семь слитков, массой почти 2,5 килограмма. Общая стоимость контрабанды составляет около 11 миллионов рублей.

Отмечается, что слитки изготовлены кустарным способом - на них не было проб, а у водителя отсутствовали документы на драгметалл.

Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов (часть первая статьи 226.1 УК РФ). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.