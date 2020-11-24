В забайкальском селе реконструируют аэропорт более чем за 2 млрд руб

Реконструкцию аэропорта со строительством новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского здания проведут в селе Чара Каларского района Забайкальского края. Сейчас ведется поиск подрядной организации для выполнения работ. Ранее губернатор Александр Осипов потребовал незамедлительно приступать к работам по реконструкции аэропорта в Чаре.

"Сейчас требуется детально проработать план-график, для того чтобы работы шли согласно утвержденным срокам. Срывов и переносов этапов реконструкции быть не должно", - поручил Александр Осипов.

Прием заявок от подрядных организаций идет на сайте госзакупок и продлится до 9 декабря. Сам проект реконструкции уже готов. Модернизация "воздушных ворот" пройдет в два этапа. В первую очередь будут отстроены взлетно-посадочная полоса длиной 1800 метров, рулежные дорожки и вспомогательные патрульные дороги, установлено светосигнальное оборудование и внедрены системы навигации. На втором этапе начнется строительство служебно-пассажирского здания со здравпунктом, комнатой матери и ребенка, предприятием общественного питания, будут отремонтированы здания пожарно-спасательной службы и котельной. Общая стоимость работ в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" составит больше двух миллиардов рублей.

Аэропорт Чара расположен вблизи крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. Нынешнее здание, введенное в эксплуатацию в 1983 году, представляет собой деревянный двухэтажный дом. Взлетно-посадочная полоса может принимать только воздушные суда типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-38, Як-40, Л-410, Ан-2, вертолеты типа Ми-8 и классом ниже. А регулярное авиасообщение осуществляется лишь с Читой, Иркутском и Якутском.

Стоит отметить, что реконструкция аэропорта изначально была запланирована на период с 2022 по 2024 годы. Но власти региона попросили провести работы на два года раньше, и Росавиация поддержала это предложение. По новому плану масштабное строительство должно завершиться в 2022 году.