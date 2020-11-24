Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение после циклона. Во вторник подключены к теплу все дома в районе Чуркин, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Все дома района подключены, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем. Из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, 13 - по аварийной схеме", - рассказал на оперативном совещании директор Владивостокского предприятия тепловых сетей Михаил Никуленко.

По словам главы региона Олега Кожемяко, всем жителям сделают перерасчет за время отсутствия отопления.

Также ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Уже завершен монтаж третьей опоры на линии Патрокл - Голдобина в районе Морского кладбища. В Михайловском районе задействовано 13 аварийных бригад, который должны закончить ремонт до конца дня.

В Артеме без света остаются около пяти тысяч частных домов. На острове Русский электричества нет у 1600 человек. Туда дополнительно направят плитки и газовые баллоны.