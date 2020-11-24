Жители Якутии пытались вывезти за рубеж почти пять тонн бивней мамонта

На двух жителей Якутии завезли уголовное дело о незаконном перемещении через границу культурных ценностей в крупном размере (часть первая статьи 226.1 УК РФ).

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, директор фирмы и его компаньон выкупили у нелегальных сборщиков более 4,6 тонн бивней мамонта. Они хотели перевезти груз за границу, чтобы продать иностранным коллекционерам.

"Большую часть бивней злоумышленники распилили на небольшие фрагменты и получили экспертное заключение об отсутствии культурной ценности. Также эта манипуляция позволила снизить размер госпошлины", - отмечается в сообщении.

Для правдоподобности аферисты изготовили подложные документы о том, что они якобы добыты по лицензиям родовой общины, после чего получили разрешение на вывоз палеонтологических материалов через таможню.

Контрабандистов задержали в Приморском крае. У них изъяли 26 бивней и 854 фрагмента. Общая стоимость груза составила 62 миллиона рублей.