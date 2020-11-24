Новости

В санатории в Хабаровском крае произошла вспышка COVID-19 07:13
British Airways продаст сделанные на заказ изделия для первого класса 06:50
Доктор Комаровский рассказал, как готовиться к встрече с коронавирусом 06:20
Жительницу Забайкалья наградили медалью за пошив масок 05:50
От туристов, въезжающих в США, потребуют внести залог в 15 тысяч долларов 05:30
Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны 05:23
В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей 04:09
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов 03:39
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 02:29
Китайская ракета "Чанчжэн-5" вывела лунный зонд на заданную орбиту 01:52
Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за байки о коронавирусе 01:27
СМИ: Жена актера Михаила Ефремова подает на развод 01:06
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.11.2020
Генерал МВД получил 8 лет колонии 23.11.2020
Путин наградил медиков и благотворителей 23.11.2020
Путин наградил Смехова и Шукшину 23.11.2020
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 23.11.2020
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 23.11.2020
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 23.11.2020
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 23.11.2020
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 23.11.2020
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 23.11.2020
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 23.11.2020
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 23.11.2020
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 23.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 05:50
Рубрика: Общество

Жительницу Забайкалья наградили медалью за пошив масок

Текст: Дина Непомнящая

Медалью и грамотой за вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" наградили жительницу города Балей Забайкальского края Татьяну Пискунову. С началом пандемии коронавирусной инфекции женщина начала шить маски и раздавать их землякам, сообщается на сайте администрации Балтийского района.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью

Шитьем горожанка увлекалась давно. Обычно изготавливала текстиль для дома. Когда весной из-за вспышки COVID-19 в аптеках стало не хватать одноразовых медицинских масок, освоила новый вид рукоделия. Многоразовые средства индивидуальной защиты она делает из натурального хлопка.

"Я начала шить подругам, соседям, незнакомый человек позвонил, как-то телефон узнал", - рассказала Татьяна.

Всего женщина успела сшить уже больше сотни масок и останавливаться пока не собирается.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик