Жительницу Забайкалья наградили медалью за пошив масок

Медалью и грамотой за вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" наградили жительницу города Балей Забайкальского края Татьяну Пискунову. С началом пандемии коронавирусной инфекции женщина начала шить маски и раздавать их землякам, сообщается на сайте администрации Балтийского района.

Шитьем горожанка увлекалась давно. Обычно изготавливала текстиль для дома. Когда весной из-за вспышки COVID-19 в аптеках стало не хватать одноразовых медицинских масок, освоила новый вид рукоделия. Многоразовые средства индивидуальной защиты она делает из натурального хлопка.

"Я начала шить подругам, соседям, незнакомый человек позвонил, как-то телефон узнал", - рассказала Татьяна.

Всего женщина успела сшить уже больше сотни масок и останавливаться пока не собирается.

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