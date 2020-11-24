В Башкирии после аварии в крови у ребенка обнаружили этиловый спирт

В минздраве Башкирии объяснили, почему в крови девятилетнего ребенка, попавшего в аварию, обнаружили этиловый спирт.

8 июля в Мишкинском районе Башкирии грузовик сбил ехавшего на велосипеде девятилетнего мальчика. Его увезли в больницу с серьезной травмы головы, а через несколько месяцев родителям сообщили, что в крови ребенка после аварии обнаружены 0,33 промилле этилового спирта. Эта информация смутила родителей и попала в соцсети.

В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что в кровь ребенка этиловый спирт, скорее всего, попал при обработке его ран. Кроме того, вероятно, мальчику дали выпить успокоительное на спиртовой основе.

Кстати, водитель автомобиля, сбивший ребенка, по данным полиции, был трезв.