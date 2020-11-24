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24.11.2020 21:15
Рубрика: Происшествия

Откуда промилле?

В Башкирии у ребенка обнаружили в крови алкоголь
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Башкирские медэксперты нашли в крови у девятилетнего велосипедиста, попавшего в больницу после аварии, 0,33 промилле этилового спирта. Корреспондент "РГ" выяснила, как это могло произойти.

История прошла в сводках полиции достаточно скудно: 8 июля 2020 года в селе Камеево Мишкинского района автомобиль "УАЗ", развозивший почту, сбил юного велосипедиста. В результате ребенок получил травму головы и повредил колено. И только через несколько месяцев родителям дали справку, в которой написано, что у их сына в крови нашли этиловый спирт - целых 0,33 промилле. В МВД Башкирии сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело и назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя. Родителям ребенка следователи сразу сказали, что при употреблении такого количества спиртного ребенок не мог бы встать, не то что ехать на велосипеде. Такое содержание алкоголя в крови у взрослого 80-килограммового мужчины фиксируется через час после употребления бутылки пива или 50 граммов водки.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Откуда в крови ребенка появились эти 0,33 промилле? Ранее СМИ сообщали, что анализы у мальчика брала практикантка. Однако служебная проверка нарушений не выявила. Как уточнили в Минздраве РБ, 0,33 промилле - это 0,33 грамма алкоголя на литр крови, соответствует 0,16 миллиграмма спиртного в литре выдыхаемого воздуха. По сути, это пограничное значение для определения трезвости: в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в крови водителя, например, может находиться не более 0,3 промилле. Медики предположили, что скорее всего причина появления в крови у ребенка алкоголя связана с тем, что после аварии ребенку обрабатывали раны дезинфицирующими средствами, содержащими спирт. Кроме того, не исключено, что ему дали спиртосодержащие успокоительные средства. Скорее всего, анализы у ребенка взяли уже после оказания ему медицинской помощи в больнице.

0,33 промилле - такое содержание алкоголя в крови фиксируется у мужчины через час после выпитой бутылки пива

Громкий случай произошел в 2017 году в подмосковной Балашихе, тогда эксперты нашли в крови у сбитого автомобилем шестилетнего ребенка аж 2,7 промилле алкоголя. Выяснилось, что кровь взяли ненадлежащим образом, что повлияло на результаты анализов. В прошлом году, как писала "РГ", тоже у шестилетнего мальчика в Кировской области экспертиза обнаружила наличие этанола - 0,51 промилле. Малыш катался на велосипеде и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился полицейский. Спасти ребенка врачам не удалось.

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