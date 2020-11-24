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24.11.2020 15:32
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали продавцов опасных лекарств

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии полиция задержала двух участников преступной группы, которая занималась незаконной продажей лекарственных препаратов, в том числе и опасных для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по России.

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По данным ведомства, несертифицированные лекарства злоумышленники продавали через созданный ими интернет-сайт и социальные сети, убеждая покупателей, что товар полезен и абсолютно безопасен для использования. Однако специалисты территориального управления Росздравнадзора вынесли заключение, в соответствии с которым часть этой продукции закупалась за границей и могла нанести вред жизни и здоровью граждан. Кроме того, выяснилось, что подозреваемые продавали без этикеток косметологические препараты местного производства.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье 238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".

Полиция задержала двух подозреваемых, один из которых ранее был судим. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в одном из косметологических салонов города Уфы. Изъято свыше 1,5 тысячи единиц лекарственных препаратов и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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