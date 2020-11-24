В Оренбуржье оценили результаты работы по улучшению инвестклимата

В Оренбуржье подвели итоги реализации в 2020 году дорожной карты по улучшению инвестиционного климата. За этот период удалось провести более 100 мероприятий для снижения административных барьеров и создания максимально комфортных условий для бизнеса. Результаты радуют: регион поднялся в национальном рейтинге развития инвестклимата с 51-го места на 44-е. А в будущем область планирует войти в топ-20 лидеров по этому показателю.

Напомним, что дорожная карта по развитию инвестиционного потенциала здесь была разработана в декабре прошлого года. Документ включал в себя 152 мероприятия. Особое внимание в нем уделено таким направлениям, как взаимодействие с предпринимательским сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

- Бизнесу работать в Оренбургской области должно быть комфортно. Да так, чтобы другие субъекты завидовали, - так сформулировал главный принцип, заложенный в основу дорожной карты, гендиректор Корпорации развития региона Игнат Петухов.

Как рассказали в ведомстве, несмотря на то что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в ранее намеченные планы, практически все намеченные идеи удалось воплотить в жизнь. Уже по итогам первого полугодия дорожная карта была выполнена на 78 процентов. С учетом ситуации, вызванной угрозой распространения COVID-19, документ был дополнен: в него вошли десять новых мероприятий. Они касались внедрения онлайн-формата взаимодействия и особых мер поддержки для инвесторов.

Ряд важных проектов удалось запустить во втором полугодии. Так, на сегодня при правительстве региона создан и действует штаб по внедрению лучших практик и устранению административных барьеров. А для обратной связи с предпринимателями в сентябре заработал специальный колл-центр. Благодаря ему представители бизнес-сообщества на основании своего опыта взаимодействия с органами власти, ведомствами и сетевыми компаниями получили возможность оперативно оценить качество и доступность оказанных услуг. Это помогает вовремя выявить и устранить недочеты и ускорить процессы, избавив бизнес от пресловутых административных препон. Кроме того, осенью в регионе был организован специальный онлайн-ликбез по сокращению сроков получения доступа предпринимателей к электросетям.

Такая работа ведется не только в крупных городах области, но и в глубинке.

- Для этого мы внедряем инвестиционный рейтинг муниципальных образований, - пояснил Игнат Петухов. - Используется такая же методика, что и у Агентства стратегических инициатив. Каждый муниципалитет будет оцениваться по 17-ти показателям. Главная задача - повысить инвестиционную привлекательность не только всей области, но и каждого города и района.

Тем временем в Оренбуржье уже приступили к созданию новой дорожной карты по повышению позиций в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. В Корпорации развития региона заверили, что в документе, который станет программой работы на предстоящий 2021 год, будут учтены все замечания и предложения от предпринимателей.