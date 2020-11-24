В "Жигулевскую долину" пришли 19 новых резидентов

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о 19-ти новых резидентах технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Их заявки были одобрены по итогам заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области.

- "Жигулевская долина" в последние годы стабильно входит в ТОП-5 самых эффективных технопарков страны. Это дает уверенность действующим и потенциальным резидентам в возможностях, которые они могут получить здесь для развития своих проектов. Технопарк - это своего рода трамплин для инновационных стартапов, позволяющий им расти, выпускать свою продукцию на рынок и становиться успешными, - отметил Дмитрий Богданов.

17 резидентов будут развивать свои идеи на территории "Жигулевской долины", еще двое - в технопарке Самарской области. Новые проекты касаются специализированных цифровых платформ в сфере защиты интеллектуальной собственности, депонирования объектов авторского и смежных прав, международного и внутреннего экспедирования грузов, а также сервисов и систем для лизинговых сделок, визуализации текстильной продукции для малого и среднего производства, поиска пропавших животных, а также автоматизированного контроля состояния железнодорожного полотна.

Часть проектов касается новых разработок и запуска производств, в том числе, инновационных материалов, средств промышленной и бытовой химии, дезинфицирующих, антисептических и косметических средств; поломоечных машин аккумуляторного типа; жидкого, однокомпонентного полимерного кровельного материала; инженерных пластиков из переработанного вторичного сырья; роботизированного участка укладки продукции пищевого назначения в конечную упаковку.

Три новых резидента планируют разработать в технопарке новые технологии автоматизированного производства персонализированного питания; нанесения конверсионного наноразмерного финишного слоя для защитно-декоративного цинкового покрытия; переработки отходов полипропиленовых изделий; интеллектуальной системы помощи принятий решений на основе нейронных сетей для целей оценочной деятельности.

Еще два проекта подразумевают создание инжиниринговых центров в области разработки динамометрического инструмента и оборудования для машиностроительной отрасли и в области реализации производственных проектов на базе станков с ЧПУ, обеспечивающих доступность высокотехнологичного оборудования.

Предполагается, что реализация проектов новых резидентов даст региону более трехсот рабочих мест.

В то ж время в Самарской области отдельное внимание также оказывают поддержке крупных инвесторов. Специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций - предоставляет бизнесу всестороннюю поддержку в режиме "одно окна".

Справка "РГ"

Технопарк "Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России - благоприятная среда для развития инновационного предпринимательства. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок.

По вопросам подачи заявки на получение статуса резидента можно обращаться по телефону: 8 (8482) 93-00-93 с 9:00 до 18:00 в будние дни.