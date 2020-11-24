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24.11.2020 11:27
Рубрика: Власть

Дома для пострадавших от паводка жителей Тулуна достроят до конца года

Ход работ в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области обсудили во время совещания под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина. Оно состоялось в режиме видеоконференции.
Фото: Правительство Иркутской области Фото: Правительство Иркутской области
Фото: Правительство Иркутской области

Участие в работе принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На площадке в микрорайоне Угольщиков строят шесть восьмиэтажных зданий на 496 квартир. На площадке работают 361 человек, задействовано 18 единиц техники. Во всех домах идут кровельные и электромонтажные работы, установка лифтов, монтаж перегородок. В двух блок-секциях сегодня закроют тепловые контуры и завтра начнут подачу тепла, в остальных домах это произойдёт на следующей неделе. Это позволит вести работы в круглосуточном режиме. В течение недели количество рабочих будет увеличено в два раза.

Также идет работа на шести социальных объектах, средства на которые были выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации в сентябре этого года. Это детский сад на 140 мест и школа на 250 учеников в Тулуне, физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" в Нижнеудинске, школа-сад на 128 мест и культурно-досуговый центр в деревне Евдокимова Тулунского района и детский сад на 140 мест в рабочем поселке Октябрьский Чунского района. По всем объектам заключены контракты с подрядчиками, начаты подготовительные работы. В этом году из федерального бюджета на строительство выделено 378,3 млн рублей. Средства будут освоены в полном объеме. Все объекты будут завершены в 2022 году.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Бюджет Иркутской области сохранит социальную направленность

- Решение о выделении дополнительных средств было принято в сентябре, контракты заключены в октябре. У нас уже началась зима, в Тулуне -18-20 градусов. Это проблемный вопрос. Тем не менее, мы прикладываем все усилия для строительства и не сбавляем темпы. У нас есть обязательства перед жителями и правительством Российской Федерации и мы должны их выполнить, - сказал Игорь Кобзев.

Также в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области создают объекты инженерной защиты. В поселках Бирюса, Шелехово, Шиткино и Соляная Тайшетского района работы идут в соответствии с графиком. В Нижнеудинске произошло отставание. Его причина - нехватка материалов в карьере. Сейчас этот вопрос решен. Завершается оформление документов на использование еще двух карьеров. Один из них начнут использовать на следующей неделе, второй - в начале декабря. Ускорение работ произойдет и в Тулуне. Строительство там идет круглосуточно.

- Иркутской области необходимо освоить средства до конца года. Нужно каждый день контролировать ситуацию, чтобы подрядчики выполнили максимальный объем работы и внести авансы для продолжения работ в январе. По социальным объектам срок окончания строительства - в 2022 году, их можно построить быстрее. Там, где возможно, прошу обеспечить круглосуточный режим работы, - сказал Ирек Файзуллин.

Надо отметить, что в сфере внимания властей региона не только строительство жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне.  Увеличить ввод жилья в эксплуатацию во время ежегодного послания поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

За десять месяцев в регионе построено 681,8 тыс. кв. метра жилья. Об этом, ссылаясь на данные Иркутскстата, сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

415,3 тысяч квадратных метров или 61% от общих показателей построили индивидуальные застройщики. 39% жилья сдали строительные организации. Они ввели в эксплуатацию 266,5 тысяч квадратных метров. Также учитывается возведение жилья в садоводствах. За десять месяцев этого года в регионе введено 11,9 тыс. кв. метров такого жилья.

Всего в этом году планируется сдать в эксплуатацию 1,06 миллиона квадратных метров жилья. Максим Лобанов отметил, что на некоторых объектах есть задержки выполнения сроков работ. Они связаны с распространением коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений нельзя приглашать специалистов из других стран. Обычно они проводили отделочные работы. Тем не менее, за два месяца в регионе планируется сдать в эксплуатацию еще 386,3 тысячи квадратных метров жилья. В 2019 году в регионе было сдано 1,02 миллиона квадратных метров жилья.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Особое внимание  глава региона уделяет развитию объектов инфраструктуры, в первую очередь - общеобразовательных  школ.

- Вопрос строительства новых общеобразовательных учреждений в Иркутской области, создания дополнительных мест в образовательных организациях - актуальный для нашего региона. В Иркутской области сейчас почти 335 тысяч учеников, из них больше 36 тысяч первоклассников. Школ катастрофически не хватает. Дети учатся в две, а то и три смены. Нужно решать проблему кардинально. Считаю, что одним из вариантов может быть строительство образовательных объектов в рамках концессионных соглашений. Сейчас идет формирование перечня муниципальных школ, которые планируется возводить по этой схеме, - отметил Игорь Кобзев.

Схема предполагает заключение концессионного соглашения между частным инвестором (рассматривается группа компаний "Просвещение" как единый концессионер) и субъектом РФ, а также прямого соглашения с ПАО Сбербанк, по которому регион берет на себя финансовые гарантии по проекту.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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