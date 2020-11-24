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24.11.2020 22:29
Рубрика: Экономика

Когда приходит время учиться

Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Неделя № 266(8320)
58-летний барнаулец Сергей Грязнов незадолго до пенсии получил новую профессию. Сергей Васильевич социальный работник, а в свободное время на общественных началах показывает туристам красоты Горного Алтая.

- Я больше пятнадцати лет работаю в краевом центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, - рассказал Сергей Грязнов. - Но при этом очень люблю путешествовать и давно мечтаю превратить свое хобби в профессию. Пока занимаюсь туризмом только в отпуске.

Фото: photoxpress
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Нацпроект "Демография" помог Сергею Васильевичу сделать шаг к осуществлению своей мечты. В службе занятости предпенсионеру предложили бесплатно освоить профессию гида-экскурсовода. И вот нынешним летом, отучившись в Алтайском госинституте культуры, он получил заветный диплом экскурсовода и инспектора особо охраняемой природной территории.

- Поэтому этим летом я водил экскурсии уже как дипломированный специалист, правда, по-прежнему на общественных началах. Найти подходящую вакансию из-за пандемии сейчас непросто. С нетерпением жду следующего туристического сезона.

По словам замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елены Чувашовой, за два года реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в Алтайском крае прошли обучение уже 3,2 тысячи человек старше 50 лет, в том числе более тысячи - в этом году. 93 процента из них - это работающие граждане, которые либо повышают уже имеющуюся квалификацию, либо переучиваются и получают другую профессию. Более 95 процентов всех переобучившихся сохранили свои рабочие места или трудоустроены на новые.

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Повар - в топе

Программа по профобучению людей старшего возраста "Навыки мудрых", которую в рамках нацпроекта реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", продлится до 2024 года. По ней уже обучились 50 тысяч человек. Планируется, что в следующем году новую профессию смогут получить еще 25 тысяч россиян старше 50 лет. Обучение проходит онлайн и на базе колледжей, вузов и других образовательных центров, оснащенных самым современным оборудованием: есть курсы по 144, 72 и 256 часов.

В топе по популярности: "Поварское дело", "Дошкольное воспитание", "Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Сварочные технологии", "Эстетическая косметология", "Парикмахерское искусство", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Технологии моды". Выпускники сдают демонстрационный экзамен, получают документ о квалификации государственного образца и паспорт компетенций, подтверждающий уровень навыков.

Подготовила Ксения Колесникова

Возраст

Когда серебро - золото

Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе грантов "Серебряный возраст". Участвовать в нем могут сообщества, направленные на социализацию и адаптацию пожилых людей.

Заявки принимаются до 17 декабря 2020 года по следующим тематическим направлениям: самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество; развитие навыков предпринимательства; профессиональная адаптация; взаимодействие поколений; здоровый образ жизни; культура, искусство, история, краеведение; забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, в т. ч. поддержка родственников и ближайшего окружения, осуществляющих уход за ними; предотвращение дискриминации по возрасту и снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители конкурса получат гранты на сумму до 100 000 рублей.

Источник: "Казанские ведомости"

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