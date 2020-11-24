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24.11.2020 13:55
Рубрика: Власть

Меняйло: В Приангарье могут появиться ковид-центры на базе поликлиник

Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на оперштабе по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Полпред находится с рабочим визитом в регионе.
Фото: Правительство Иркутской области Фото: Правительство Иркутской области
Фото: Правительство Иркутской области

- Весной большая нагрузка была на стационары, сейчас она легла на поликлиники. Фактически они становятся ковидными. На врачей первичного звена легла большая нагрузка - поток пациентов возрос. Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями. Кроме того, у вас есть врачи старше 65 лет, которые находятся на изоляции. Их можно привлечь к оказанию дистанционных консультаций, - отметил Сергей Меняйло.

Консультацию можно будет получить и по номеру единой информационной линии "122". К концу недели она начнет работать в регионе.  Для удобства звонящих будет работать "Голосовой помощник". Он сможет в автоматическом режиме распределять вопросы по конкретным специалистам.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области амбулаторные больные COVID-19 получат бесплатные лекарства

Сергей Меняйло отметил, что потоки поступающих вопросов необходимо разделить по трем направлениям: сдача тестов и работа лабораторий, закрытие больничных листов и лечение амбулаторных пациентов.  Для этого для работы на горячей линии необходимо привлечь специалистов профильных региональных министерств. Все это позволит повысить качество и оперативность работы с поступающими на горячую линию вопросами.

В ходе визита в Иркутскую область полпред президента РФ посетил и станцию скорой помощи. Сейчас на линии работают 56 бригад. Сергею Меняйло продемонстрировали работу мобильного автоматизированного рабочего места врача (АРМ). С помощью специальной программы в компьютерном планшете доктора могут в режиме реального времени отслеживать наличие свободных коек в стационарах. Это значительно ускоряет передачу вызовов бригадам, а наличие в мобильных АРМ функции обратной связи с оперативным отделом станции позволяет быстро решать вопросы маршрутизации пациентов. Специальная программа-навигатор помогает быстро принимать и обрабатывать вызовы, оптимально подбирать бригаду скорой помощи и выстраивать удобный маршрут поездки, а также запрашивать информацию о наличии свободного коечного фонда для пациентов различной степени тяжести. Два телевизионных монитора позволяют старшему врачу и диспетчерам в режиме реального времени видеть данные о свободном коечном фонде, маршрутизации пациентов и передвижении машин скорой медицинской помощи.

- Такое оборудование существенно облегчает работу сотрудников и оптимизирует деятельность скорой. Из-за большого количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионе Иркутская станция скорой медицинской помощи очень загружена. Возникали проблемы с обслуживанием неотложных вызовов, поиском свободных коек для госпитализации. В настоящее время отложенных вызовов и отказов в госпитализации по показаниям у нас нет, - сообщил главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков.

Иркутская станция скорой медицинской помощи получила оборудование от бизнес-сообщества региона. Компьютерные планшеты и телевизионные мониторы приобрели предприятия и организации, откликнувшиеся на обращение Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (ТПП ВС) об оказании помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Поручение оснастить Иркутскую станцию скорой помощи дополнительным оборудованием было дано губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.

- Ситуация со свободным коечным фондом на сегодня выровнялась. 20 ноября открыты дополнительно инфекционное отделение в Иркутской городской клинической больнице №3 на 90 коек, второй корпус в Ангарском перинатальном центре на 104 койки. В целом, все медицинские учреждения, занимающиеся лечением больных коронавирусной инфекцией, обеспечены необходимыми лекарствами, СИЗами и оборудованием. Организована работа единой информационной системы, в которую все медучреждения загружают данные о имеющихся и необходимых препаратах, - доложил глава региона Игорь Кобзев.

Фото: Правительство Иркутской области
На борьбу с COVID-19 бюджет Приангарья направил более миллиарда рублей

В ходе посещения лаборатории Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра руководитель области и полномочный представитель Президента обсудили вопрос увеличения количества тестов на Covid-19. На сегодняшний день сделаны абсолютно все тесты, которые находились на длительном хранении в замороженном виде. На данные момент в сутки в регионе выполняется порядка 10 тысяч тестов. В планах увеличить их количество до 16 тысяч.

- В Иркутской области не самая плохая ситуация с заболеваемостью ковидом. Выстроена система профилактики и лечения. На хорошем уровне тестирование. Но нужно продолжать работу по наращиванию объемов проводимых исследований. Да, есть зоны риска, и с ними нужно работать. Борьба с коронавирусом - это сейчас общая задача, - подчеркнул Сергей Меняйло.

Полпред подчеркнул, что необходимо усилить работу с обращениями граждан, которые поступают в органы власти, по вопросам неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи.

- Важно в кратчайшие сроки рассматривать обращения, а также принимать необходимые управленческие решения, - подчеркнул он.

Полпред предложил аптечным сетям региона рассмотреть возможность снижения торговой наценки на жизненно важные препараты.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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