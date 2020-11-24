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24.11.2020 22:25
Рубрика: Общество

Домашний доктор

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Элина Труханова (Кострома)
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Программа, включающая частные медицинские организации для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста, началась весной 2020 года и работает благодаря национальному проекту "Демография".

Алтайский край - один из пилотных регионов, которые по нацпроекту привлекает частные медицинские организации для оказания помощи пожилым людям на дому. Три частные клиники в крае уже включились в проект и в этом году должны охватить медико-социальными услугами 240 человек старше 65 лет в Барнауле, Новоалтайске, Заринске и Заринском районе. На эти цели регион получил из федерального бюджета 37,6 миллиона рублей.

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- Мы выезжаем на дом к пожилым людям и по назначению врача ставим капельницы, уколы, делаем перевязки, а также контролируем прием лекарств и состояние здоровья, - рассказал корреспонденту "РГ" Константин Батог, руководитель частной клиники "ЮниЛаб", которая обслуживает пациентов в Заринске и Заринском районе. - Это очень хороший социальный проект, ведь для пожилых людей такие услуги абсолютно бесплатны. Теперь им не нужно идти в поликлинику, стоять в очередях - все можно сделать на дому. В нынешних эпидемиологических условиях, когда из-за коронавируса людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, такая помощь особенно актуальна.

А в Костромской области уже третий год работает система долговременного и расширенного ухода за пожилыми людьми, когда некоммерческие организации берут на себя заботу о беспомощных и больных пенсионерах: ежедневно приходящие сиделки помогают подопечным по дому, стирают, прибирают, закупают продукты, готовят, читают с ними книги и газеты. Поэтому пилотный проект по привлечению частных клиник к медико-социальной помощи пенсионерам из категории 65+ стал логичным шагом по улучшению в регионе качества жизни пожилых людей. Как рассказала первый заместитель директора департамента соцзащиты Костромской области Наталья Якимова, в конкурсе на участие в медико-социальном патронаже участвовали четыре костромских частных медцентра, но под все требуемые критерии подошли два.

Кстати

Внедрение системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, планируется поэтапно в течение следующего года. К началу 2022 года она заработает в каждом субъекте, хоть и не во всех муниципалитетах, а к 2024 году распространится по всей территории страны, следует из федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Она дополнит систему социального обслуживания населения, заменив стационары на полноценный и качественный уход на дому.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия СФО Алтайский край ЦФО Костромская область Национальные проекты 2019-2024

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