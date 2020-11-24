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24.11.2020 05:00
Рубрика: Экономика

В России появится первая Водородная долина

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Томский политехнический университет (ТПУ) подал документы на создание технологической Водородной долины. Этот инжиниринговый научно-технический центр будет заниматься разработками в сфере водородной энергетики.

Как рассказал на онлайн "круглом столе" в "Российской газете" проректор по технологическому развитию и предпринимательству ТПУ Артем Боев, в планах вуза - создание первого в стране действительно масштабного центра концентрации инновационной деятельности на формирующемся рынке технологий водородной энергетики. В России уже действует несколько подобных инжиниринговых центров, развивающих разные направления. Мировой опыт показывает, что подобный опыт трансфера технологий эффективен.

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- Перед тем как выступить с такой инициативой, мы изучили мировую практику: как сделаны водородные долины в Германии, в Японии, в Нидерландах. Там существуют маленькие города, где все посвящено водородной энергетике. Особенно ярко это представлено несколькими серьезными консорциумами в Японии, - рассказал Артем Боев.

Центр водорода и топливных элементов в немецком Дуйсбурге определил семь основных направлений исследований, среди которых топливо и топливные процессы, водородная инфраструктура, новые материалы и технологии. А в японской Долине по производству водородных ячеек разрабатывают технологии для автомобилей на топливных элементах и водородных заправочных станций.

Водородная долина Томска будет заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) по всем сегментам цепочки стоимости. Ключевые направления будут зависеть от индустриальных партнеров, многие из которых выразили согласие на участие в проекте.

Идея создания этого инжинирингового центра стала продолжением инициативы ТПУ об организации первого в России научно-технологического консорциума: его участники не дублируют разработки друг друга, а создают технологические цепочки, в результате предлагая к внедрению готовую технологию по получению или транспортировке водорода. Инициатива ТПУ полностью поддержана администрацией Томской области и вошла в стратегию развития региона.

Справка "РГ"

Водородная энергетика - перспективное направление, хотя и непростое. Здесь еще существует много технологических проблем, которые еще предстоит решить. И тогда водородная энергетика, которую еще называют "запасом человечества на будущее", решит многие проблемы, когда традиционные сегодня источники энергии иссякнут.

Полностью репортаж с онлайн "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайших номерах "Экономики Сибири".

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