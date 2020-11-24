В Томске научились выявлять рак груди при помощи радиоволн СВЧ

Томские радиофизики разработали новый метод обнаружения малоразмерных раковых образований молочной железы. Опухоли на ранней стадии можно увидеть при зондировании радиоволнами СВЧ-диапазона.

Кафедра радиофизики ТГУ уже более 20 лет проводит исследования в области радиоволновой томографии. Ученые обнаружили, что радиоволны можно использовать при поиске опухолей в биологических тканях При помощи рентгена и УЗИ вероятность обнаружить новообразования на ранней стадии невысока.

- Используемое в них излучение слабо реагирует на малые изменения плотности участков тканей, где начинает формироваться опухоль, - рассказывает профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Сергей Шипилов. - В то же время вокруг новообразования уже формируется сетка капилляров. Наличие этих капилляров приводит к скачку диэлектрической проницаемости, а ее мы как раз можем контролировать с помощью радиоволн.

Ученые планируют подключить к исследованию специализированные компании, разработать действующий образец установки и выйти на этап клинического испытания новой методики.