В Томске проверят информацию о наказании мытьем унитазов в детсаду

Прокуратура Советского района Томска начала проверку по информации о применении непедагогических методов воспитания в детском саду №39.

Об инциденте в детском образовательном учреждении в социальных сетях рассказали родители. По их словам, няня заставляла малышей мыть полы и унитазы в туалете. Таким способом она наказывала детей за плохое поведение.

- Многие дети с неохотой ходят в сад, неизвестно как такие меры повлияют на психику ребенка, - пишут родители в местном паблике.

По их словам, няня призналась в содеянном, принесла извинения и пообещала, что такое больше не повторится.

- Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, в том числе даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников и обязанностей работников учреждения, - сообщает ведомство.

Проверку в детском саду также проводит департамент образования администрации Томска.